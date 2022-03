Vulva-Raumschiff statt Penis-Rakete: Konzept für mehr Diversität

© Bild: Jasmin Mittag / WHAT IS FEMINISM today?

© Bild: Jasmin Mittag / WHAT IS FEMINISM today?

© Bild: Jasmin Mittag / WHAT IS FEMINISM today?

So waren nur 12 Prozent der Menschen, die bisher im All waren, Frauen. Begehrte Positionen werden hauptsächlich mit Männern besetzt. "Wenn wir andere Planeten besiedeln wollen, müssen wir erst die Probleme hier auf der Erde erkennen. Denn diese werden sich sonst im Weltraum multiplizieren", sagt die Aktivistin.

Inzwischen wurde die Aktion mit einem Video aufgelöst. Statt ein echtes Raumschiff ins All zu schicken, wollte man sehr konkrete Probleme auf der Erde aufzeigen. Wie Jasmin Mittag von "Wer braucht Feminismus?" der futurezone im Gespräch erklärt, spiegelt die Raumfahrt viele Probleme wider, die Frauen in der Gesellschaft haben.

Mit einer Petition wollte man außerdem die Europäische Raumfahrtagentur ESA für das Design begeistern. Die Nachricht war aufregend genug, dass sie viele Medien übernahmen und sie es bis in die USA zur The Late Night Show mit Stephen Colbert schaffte.

Beim Design suchte die Gruppe nach einer Balance zwischen überspitzter Darstellung , und "State of the Art" , damit es gerade noch "echt" genug wirkt, um "Fragezeichen zu produzieren", beschreibt Mittag. Die Reaktionen darauf waren entsprechend gemischt, denn bis zur Auflösung hatten viele Berichte das Konzept für wissenschaftlich oder zumindest den Vorschlag für ernsthaft gehalten.

Aufholarbeiten bei NASA und ESA

Weltraumagenturen arbeiten in den vergangenen Jahren verstärkt daran, mehr Gendergerechtigkeit zu erreichen. Die NASA möchte mit der Artemis-Mission erstmals eine Frau auf den Mond bringen. Der aktuelle Korps besteht aus 16 Frauen und 32 Männern. Mit der Plattform "Women in NASA" wird die Arbeit von Frauen zusätzlich hervorgehoben.

Die ESA hat mit Samantha Cristoforetti derzeit nur eine Astronautin im aktiven Korps. Bei der jüngsten Ausschreibung für Astronaut*innen erhielt man immerhin 24 Prozent Bewerbungen von Frauen. In der vorherigen Bewerbungsrunde waren es nur 15 Prozent. Mit dem EDGE-Zertifikat (Economic Dividends for Gender Equality) will die ESA weiter daran arbeiten, Gendergerechtigkeit in der Europäischen Weltraumagentur herzustellen.