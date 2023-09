Weltraumtechnik: Unterhosen, die man nicht waschen muss

Und wenn man die Wäsche einfach ins All hängen würde? Das würde zwar die Bakterien abtöten, aber der Dreck bliebe trotzdem zurück, so Grömer. Zudem sei das auf dem Mond oder Mars nicht möglich. “Der Regolithstaub dort ist der natürliche Feind von Astronaut*innen. Das Pulver ist feiner als Mehl, teilweise toxisch und kann bis tief in die Lunge dringen”, erklärt der Astrophysiker. Man sollte daher auf jeden Fall vermeiden, dass Kleidungsstücke mit dem Staub kontaminiert werden.

Um Bakterienbildung zu vermeiden, habe man in den Textilien bisher Silberfäden eingewebt. Diese gelten als antibakteriell und antimikrobiell, das gleiche Prinzip wird auch bei speziellen Socken gegen Schweißfüße angewandt. Silberfäden haben allerdings einen Nachteil: Sie haben bei Langzeitnutzung einen gewissen Abrieb, die Nanopartikel können sogar in die Blutbahn gelangen. “Langzeitstudien zu diesen Nanopartikeln im Körper gibt es nicht”, gibt Grömer zu bedenken.

Auch für den Einsatz auf der Erde denkbar

Mit Violacein können außerdem eine Vielzahl an Stoffen imprägniert werden. Handtücher, T-Shirts, Unterwäsche - alles, was mit der menschlichen Haut in Kontakt kommt, kommt dafür infrage. In der zweijährigen Testphase prüfte das ÖWF das Mittel auf Hautverträglichkeit, Entflammbarkeit und setzte es hoher Bestrahlung aus. Es überzeugte dabei auf ganzer Linie. “Unser Ziel ist, dass Violacein künftig bei Mond- und Marsmissionen zum Einsatz kommt”, sagt Grömer.