SchuBu: Wie Games im Unterricht zum Lernen motivieren sollen

Mit einer interaktiven Ergänzung zum Schulbuch will ein Wiener Start-up spielerisch den Lehrstoff vermitteln.

Das SchuBu wird wie jede Webseite über den Browser abgerufen und basiert auf HTML5. So funktioniert das digitale Schulbuch auf allen Geräten – vom günstigen Laptop bis zum Smartphone. Um auf die kostenlosen Inhalte zuzugreifen, muss man kein Nutzerkonto anlegen, sondern kann sofort einsteigen.

Derzeit wird mehr als je zuvor deutlich, wie wichtig digitale Kompetenz für Schüler*innen und Lehrer*innen ist. Doch selbst wenn alle Klassenzimmer eine „digitale Tafel“ (Whiteboard) haben und alle Kinder an Laptops oder Tablets arbeiten, braucht es Inhalte und kundige Lehrer*innen, um diese Geräte sinnvoll zu nutzen. Das Edu-Start-up SchuBu möchte mit einem einfachen und zugänglichen Lehrbuch ein umfangreiches Angebot für Schulen bieten.

In einem kleinen Rätselspiel wird ein Boot durch eine Schleuse navigiert

Lernen mit Booten und Flugzeugen

Die Entwickler*innen haben sich für die Aufbereitung Pädagogen und Gamesdesigner ins Boot geholt. Zur Vertiefung des Lehrstoffs wurden kleine Spiele eingebaut. „Plötzlich wird eine anstrengende Schularbeit zu etwas, was man in der Freizeit macht und die Kinder merken gar nicht, was für schwierige Aufgaben sie meistern. Das motiviert und man lernt, ohne es zu merken“, erklärt der Spieledesigner Lev Lumesberger.

So muss man ein kleines Boot durch eine Schiffschleuse navigieren, indem man die Ventile korrekt verstellt (Geografie). Oder man verändert in einem anderen Rätsel die Form und Position von Flugzeugtragflächen (Physik). Lässt man sein Flugzeug virtuell fliegen und es erreicht die Ziellinie, weiß man, dass die Einstellungen korrekt waren.

Geschichten erzählen

Das Deutschbuch wird gerade noch entwickelt, zwei spielerische Inhalte lehren aber schon, wie eine Geschichte aufgebaut wird. 4 Bilder eines Comics können in eine beliebige Reihenfolge gebracht werden. Jede Änderung ändert auch die Geschichte, die so transportiert wird.

Im zweiten Spiel ist die Abfolge der Bilder vorgegeben, die Kinder müssen aber durch ausfüllen der Sprechblasen den Bildern eine Bedeutung geben. Richtig und falsch gibt es hier nicht, vielmehr soll die Kreativität und das Verständnis für das Geschichtenerzählen gefördert werden.