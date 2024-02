Die besten Chatroom-Apps für iOS und Android

Neben der Kommunikation direkt auf den Servern können wir uns auch privat in Direktnachrichten einzeln oder in kleineren Gruppen unterhalten. Hierfür muss lediglich der Username unserer Gesprächspartner*innen bekannt sein.

Um Texte anzureichern, unterstützt Discord nativ Emotes (ähnlich wie Emojis), die von Nutzer*innen auf die Server geladen werden können. Auch Links von YouTube, X (vormals Twitter) und beispielsweise Nachrichten-Seiten werden direkt per Vorschau serviert und können teils direkt in der App abgespielt werden. Die Integration von Spotify erlaubt außerdem das Teilen und gemeinsame Hören von Musik.

Tandem

Wer eine neue Sprache lernt und diese auch anwenden möchte, ist bei Tandem bestens aufgehoben. Die Chatroom-App hat sich auf den Austausch zwischen Muttersprachler*innen und Fremdsprachler*innen spezialisiert und ermöglicht hier, dass beide Seiten zueinander finden. Um bei Tandem durchstarten zu können, müssen wir lediglich die Sprachen hinterlegen, die wir lernen möchten. Innerhalb der Tandem-Community können wir dann nach Nutzer*innen mit unserer gewünschten Muttersprache suchen und den Austausch mit diesen starten.

Tandem verhält sich hier grundsätzlich wie eine Messaging-App. Haben wir eine*n Gesprächspartner*in gefunden, läuft das Chatten wie bei WhatsApp, Signal und Co. ab. Wir tauschen Nachrichten mit unserem Gegenüber in der jeweiligen Sprache aus. Neben Text sind hier auch Audionachrichten und Telefonate möglich. Um einen Lerneffekt zu bieten, erlaubt Tandem aber auch das Korrigieren von Inhalten. Unser Gegenüber kann also beispielsweise falsche Sätze verbessern und Anmerkungen machen, die als solche in der Unterhaltung markiert werden.

Laut Tandem werden mehr als 300 Sprachen unterstützt. Praktisch ist auch die Filteroption, bei der wir nicht nur nach Sprachniveau auswählen, sondern sogar die Region unserer Gesprächspartner*innen definieren können. Während Tandem grundsätzlich kostenlos ist, braucht es für die Zusatztools wie etwa der Korrektur das Premium-Abonnement. 12,99 Euro pro Monat werden dafür fällig.

Tandem ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Zur vollumfänglichen Nutzung der App ist ein Abonnement erforderlich.