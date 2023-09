Mit diesen PCRM-Apps pflegst du Freundschaften besser

Dank sozialer Netzwerke war es noch nie so leicht wie heute, mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben. Trotz dieser Möglichkeiten ist es aber nicht immer leicht, alle wichtigen Menschen im eigenen Leben im Blick zu behalten. Manchmal werden wichtige Termine vergessen oder einfach nur die nächste Gesichtswäsche verpasst.

Gleichzeitig können wir uns aber auch selbst Notizen machen, um beim nächsten Kontakt von Clay an wichtige Dinge im Leben der anderen Person erinnert zu werden. Auch die Suche in Clay hat einiges zu bieten. Ort, Ausbildung, Interessen, letzte Interaktion oder die Social Media Feeds, die App kann dutzende Quellen und Filter nutzen, um spezielle Inhalte für uns zu finden. Der umfangreiche Service hat aber auch seinen Preis. 22,99 Euro pro Monat oder 129,99 Euro pro Jahr werden hier fällig.

Neben Geburtstage zeigt uns die App hier auch die nächsten Termine an, an denen wir einfach nur wieder mit jemandem Kontakt aufnehmen sollten oder etwaige individuelle Erinnerungen, die wir für die jeweilige Person hinterlegt haben. Um immer voll informiert zu bleiben, sammelt Clay im Dashboard auch Änderungen für uns. Änderungen können beispielsweise Anpassungen der Jobbeschreibung in der Facebook-Bio oder im LinkedIn-Lebenslauf sein.

Die App Clay versteht sich als vollumfänglicher Beziehungsmanager, der so viele Kontaktpunkte wie möglich für uns überwachen möchte. Clay hat sich auf das Verknüpfen von unterschiedlichsten Quellen spezialisiert, um uns auf dem Laufenden zu halten und an regelmäßige Interaktionen zu erinnern.

Moments

Die neueste App unter den Personal CRMs ist Moments. Auch Moments - erst vor 2 Wochen im App Store erschienen - möchte uns beim Management unserer Beziehungen im privaten sowie beruflichen Bereich helfen. Um damit überhaupt loslegen zu können, ist zuerst eine Registrierung notwendig. Ausschließlich die Telefonnummer kann genutzt werden, über die dann der Anmeldeprozess abgewickelt wird. Danach können wir aber bereits mit dem Beziehungsmanagement loslegen. Um die App in unsere Beziehungen einzuweihen, gilt es zuallererst diese zu hinterlegen.

Dazu tragen wir einzelne Kontakte in der App ein. Diese Kontakte können wir dann in verschiedenste Kategorien einteilen, unter anderem Freunde, Familie, Arbeit oder Verein. Außerdem können wir gleich festlegen, wie wichtig der Kontakt ist, also wie oft wir an die jeweilige Person erinnert werden sollten. Wiederkehrend Events, etwa Geburtstage, spielen dann für Moments genauso eine Rolle wie Termine, die spontan auftreten. All das lässt sich mit Kontakten verknüpfen, um in Moments dann ein „Social To-Do-Liste“ zu bekommen.

Hier erinnert uns Moments an Geburtstage, hält aber genauso fest, dass wir Person XY bereits länger nicht kontaktiert haben. Moments bietet uns hier sogar Hilfe beim Schreiben an. Wissen wir nicht, was wir sagen sollen, hilft uns ein AI-Composer beim Erstellen von Nachrichten. Um unsere Beziehungen auch nachhaltig zu verbessern, bietet die App zudem Kurse an. Hier lernen wir neben Business-Talk auch, wie wir zum Beispiel bessere Freundschaften führen. Die Unterstützung hat aber auch ihren Preis. 3,99 Euro pro Monat will Moments für den vollen Funktionsumfang haben.

Moments ist kostenlos für iOS erhältlich. Eine Android-Version soll Anfang 2024 erscheinen.