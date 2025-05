Grüner Daumen: Die besten Pflanzenpflege-Apps für iOS und Android

Wer mit dem Erhalt von Pflanzen zu kämpfen hat, kann sich per App bei der Pflege unterstützen lassen.

Ob Indoor oder im Garten, wer Pflanzen beherbergt, möchte diese möglichst lange erhalten. Während die einen mit ihrem grünen Daumen wahre Paradiese schaffen, kämpfen andere um das Überleben einer einzigen Pflanze. Wer als Pflanzenmörder bekannt ist, scheitert in den allermeisten Fällen an der richtigen Pflege. Mit der richtigen App muss keine Pflanze mehr verkümmern. Wir stellen euch diese Pflanzenpflege-Apps vor: Planta: iOS und Android

iOS und Android Plantura: iOS und Android

iOS und Android Blossom: iOS und Android

iOS und Android Plant Parent: iOS und Android

© futurezone/Screenhsot

Planta Möchten wir den Zustand und die Pflege unserer Pflanzen durchwegs im Blick behalten, greift uns Planta tatkräftig unter die Arme. Die App ist mit einer Reihe an Funktionen ausgestattet, die sämtliche Komponenten der Pflanzenpflege abdecken. Kennen wir die Gattung nicht, können wir in einem ersten Schritt die Pflanze per Foto identifizieren lassen. Anhand der Identifikation können wir die jeweiligen Pflanzen dann auch direkt zu unserer Sammlung hinzufügen. Einmal hinzugefügt, übernimmt Planta für uns das Tracking der Pflege. Dazu zählen beispielsweise die Bewässerung, Düngung und Reinigung, aber auch eventuelle Behandlungen bei Krankheiten. Planta gibt hier nicht nur Zeitangaben, wie oft wir etwa wässern müssen, die App erinnert uns auch daran, wann es wieder so weit ist. Auch das Wohlbefinden der grünen Mitbewohner lässt sich prüfen. Per Kamera erkennt die App Krankheiten und gibt Empfehlungen zur Behandlung. Selbiges gilt für den Standort, dessen Lichtverhältnisse von Planta eingeschätzt werden. Sind wir auf der Suche nach neuen Pflanzen, gibt uns die App Empfehlungen zu Wünschen und Gegebenheiten vor Ort. Ein Pflanzentagebuch lässt uns darüber hinaus das Wachstum dokumentieren. Features wie die Pflanzenerkennung und intelligente Erinnerungen erfordern ein Premium-Abonnement ab 2,99 Euro pro Monat. Planta ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenhsot

Plantura Einen umfangreichen Ratgeber für In- und Outdoorpflanzen finden wir in Plantura. Die App bietet ein breites Spektrum an Funktionen, die uns bei der Pflege und darüber hinaus unterstützen. Beim ersten Start der App werden wir nach unseren Interessen und etwaigem Vorwissen befragt. Danach können wir direkt die ersten Pflanzen in unserer Sammlung anlegen. Plantura ermöglicht uns hier das Aufteilen in verschiedene Räume bzw. Standorte. In den jeweiligen Listen können wir dann mit der Pflanzenerkennung per Kamera Einträge anlegen. Zu jeder Pflanze erhalten wir dann ein umfangreiches Factsheet, das Daten wie Blütezeit, Lebenszeit und Wuchshöhe enthält. Ebenfalls enthalten sind Informationen zur Pflege, neben der Bewässerung auch zur Düngung, Standort und Schnitt. Möchten wir uns beim Gießen helfen lassen, schickt uns die App auf Wunsch individuell anpassbare Benachrichtigungen. Über den integrierten Kalender erhalten wir außerdem Empfehlungen für drinnen und draußen. Ist es Zeit für einen Rückschnitt, finden wir hier Erinnerungen und Tipps dazu. Im Reiter bietet Plantura zudem jede Menge Tipps und Tricks zu den Themen Schädlinge, Bewässerung und Früchte. Plantura ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenhsot

Blossom Die App Blossom möchte uns mit einem umfangreichen Katalog und ausführlichen Pflegetipps unter die Arme greifen. Um mit der App durchstarten zu können, braucht es direkt zum Start ein Abonnement. Immerhin bietet Blossom aber eine siebentägige Testphase an. Danach können wir mit dem Hinterlegen unserer Pflanzen loslegen. Auch Blossom ist für Pflanzen drinnen wie draußen geeignet. Ob wir also die Monstera pflegen oder das Optimum aus unserem Gemüsebeet herausholen wollen, beides ist hier möglich. Kennen wir nicht alle Pflanzen in unserem Besitz, kann per Kamera die Identifikation erfolgen. Zu jeder Pflanze gibt es dann einen umfangreichen Eintrag. Blossom hält nicht nur viele nützliche Informationen bereit, wir können sämtliche Einträge auch selbst mit Daten befüllen. Anhand unserer Angaben hilft uns die App, die richtige Pflege anzuwenden. An Gießen, Düngung und eventuelle Behandlungen erinnert uns die App automatisch. Macht eine unserer Pflanzen doch mal schlapp, hilft uns Blossom per KI und Kamera beim Identifizieren des Problems. Im Reiter Entdecken finden wir darüber hinaus Artikel zu Pflanzenarten, Pflege, Krankheiten und mehr. Zur Nutzung von Blossom ist ein Abonnement um 2,99 Euro pro Woche oder 29,99 Euro pro Jahr erforderlich. Blossom ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenhsot