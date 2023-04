Die besten Safari-Extensions für dein iPhone und iPad

Die Extension Block Distracting Websites wird vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn die eigene Selbstkontrolle nicht mehr funktioniert oder Kinder das Gerät benutzen und vom Zugang zu einzelnen Webseiten abgehalten werden müssen. So simpel wie der Name ist auch die Funktion der Extension-App selbst. Einmal aktiviert, können wir im Menü zwischen erlaubten und gesperrten Webseiten unterscheiden.

Momentum ermöglicht uns das Platzieren von Inhalten direkt auf der sonst recht uninspirierten Startseite von Safari. Konkret lassen sich eine Extra-Suche, ein Wetter-Widget , To-Do-Listen , Fokus und Notizen platzieren. Die Startseite von Safari erinnert dann eher an einen Android-Launcher, den wir mit Widgets befüllt haben. Neben Gimmicks wie motivierenden Zitaten sind es dabei vor allem die Notizen und To-Do-Listen, die für die Produktivität am meisten Sinn ergeben.

Zu den simpleren, aber für viele besonders wichtigen Erweiterungen gehört Mapper for Safari. Während die Marktdominanz von Google Maps jahrelang dazu geführt hat, dass sämtliche Karteneinträge und Adressen automatisch zu Google Maps weitergeleitet haben, können wir dem ganzen mit Mapper for Safari einen Riegel vorschieben.

Die Erweiterung Noir gehörte zur Einführung der Extension-Funktion zu einer der ersten Apps in der Kategorie und ist seitdem eine meiner absoluten Favoriten. Noir greift uns überall dort unter die Arme, wo Webseiten keinen nativen Darkmode anbieten. Die Erweiterung gehört nicht zur faulen Variante, die einfach nur die Farben invertiert und das Ergebnis dann als Darkmode verkauft. Stattdessen wird auf die Beibehaltung von Kontrast und Highlights geachtet, um die Webseite so wenig wie möglich zu verfälschen.

Das soll Nutzer*innen den Vorteil einer schnelleren Ladezeit auch bei geringer Bandbreite bieten. Während AMP Vorteile hat, steht das Google-Feature beim Thema Datenschutz und Desinformation in der Kritik. Wer deshalb erst gar nicht in Kontakt mit AMP-Links kommen möchte, kann diese mit Amplosion automatisch vermeiden.

Gleich ein ganzes Paket an Nervenschonern liefert die Erweiterung StopTheMadness. Die Safari-Extension kümmert sich um eine Vielzahl an Missständen, die uns im Surf-Alltag auf dem Smartphone begegnen. Neben der Entfernung von AMP-Links kümmert sich StopTheMadness vor allem um die vielen Nerv-Faktoren, die wohl jede*r von uns täglich zu sehen bekommt. So nimmt sich die Erweiterung beispielsweise den nervigen App-Bannern an, die uns immer wieder auf die jeweilige App der Webseite weiterleiten wollen.

Auch die Blockierung von Copy-and-Paste, die auf manchen Seiten erzwungen wird, geht die Erweiterung an. Autoplay-Videos, die heutzutage sogar auf mobilen Webseiten zu finden sind, werden durch StopTheMadness ebenfalls abgewürgt.

Darüber hinaus bietet die App noch mehr Features, die auch für Profis interessant sind. So können wir spezielle Weiterleitung für Webseiten einrichten, Custom-CSS einfügen oder Schriftarten automatisch ersetzen. Sämtliche Einstellungen lassen sich dabei global oder gezielt auf ausgewählten Webseiten anwenden.

StopTheMadness ist um 9,99 Euro für iOS erhältlich.