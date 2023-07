Die besten Comic-Apps für iOS und Android

Oft waren Angebote nur in einzelnen Ländern verfügbar, Apps waren sowieso Mangelware. Tatsächlich gibt es aber einige Anlaufstellen für Fans , um auch auf Smartphone und Tablet in den Comic-Genuss zu kommen.

Die Welt der Comics hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt. Während das gute alte Papier schon immer seine Abnehmer hatte, war es bei den digitalen Versionen lange Zeit durchwachsen .

Geblättert wird von oben nach unten, wobei die Seiten fließend gewechselt werden. Das Hinterlegen von Lesezeichen passiert automatisch, wer etwa Unterhaltung für den Flug braucht, kann die Inhalte auch herunterladen. Um Inhalte bei Webtoon kaufen zu können, braucht es In-App-Münzen . Diese können direkt in der App erworben werden und für die jeweiligen Comics eingesetzt werden. Die Preise variieren dabei je nach Angebot.

Hier werden unsere Lieblingsgenres erfragt, danach sollen wir über eine visuelle Abfrage bestätigen, welche Charaktere uns am ehesten zusagen. Anhand dieses Inputs sucht Webtoon dann passende Comics, die uns gefallen könnten. Selbst für jemanden wie mich, ohne große Comic-Erfahrung, war der Einstieg interessant. Webtoon hat mir Inhalte vorgeschlagen, die ich mir tatsächlich vorstellen könnte, zu lesen.

Manga by Crunchroll

Ein zweischneidiges Schwert ist die Manga-App von Crunchyroll. Als einer der beliebtesten Streaming-Dienst im Bereich Anime gehört der Service für viele zur Grundausstattung. Manga by Crunchyroll kann praktischerweise mit einem bestehenden Account plus Abonnement gleich mitverwendet werden. Dass hier kein zusätzlicher Abschluss bzw. monetärer Einsatz notwendig ist, ist wohl der größte Vorteil von Crunchrolls Manga-App.

Tatsächlich hat die Anwendung ihr jüngstes Update nämlich vor einem Jahr erhalten und ist bis heute nicht auf größere Bildschirme angepasst. Trotzdem wird uns hier aber ein einigermaßen solides Lineup geboten. Beim Start werden wir ohne Umwege direkt in Manga-Übersicht geworfen, die uns das Angebot verdeutlicht. Vertreten sind hier etwa „Inside Mari“, „Genschin Impact“, „Crossing Time“ oder „Re:Monster“.

Haben wir einen Manga der Begierde gefunden, kommen wir durch Antippen in die Kapitelübersicht. Dort können wir direkt in die jeweiligen Kapitel einsteigen und uns durchblättern. Trotz der etwas in die Jahre gekommenen App lässt sich aber auch auf neueren Geräten sehr gut blättern. Die Mangas werden zwar nicht bildschirmfüllend dargestellt, aber trotzdem in ordentlicher Auflösung präsentiert.

Geblättert wird mit einem Wisch von links nach rechts oder über den integrierten Slider, der uns größere Sprünge ermöglicht. Sind wir mit dem Crunchyroll-Account angemeldet, werden favorisierte Mangas und Lesezeichen synchronisiert und können bequem über Gerätegrenzen hinweg abgerufen werden. Ohne Crunchyroll-Abonnement, welches ab 6,99 Euro pro Monat erhältlich ist, geht hier quasi nichts. Lediglich vereinzelte Kapitel können gelesen werden.

Manga by Crunchyroll ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.