Ab ins Grüne: die besten Gemüsebeet-Apps für iOS und Android

Steigen die Temperaturen, wird es wieder Zeit fürs Gemüsebeet. Per App werden Planung und Pflege unserer Beete zum Kinderspiel.

Nachdem die Frosttage nun der Vergangenheit angehören, beginnt für viele wieder die Gartensaison . Über die letzten Jahre ist vor allem rund um das Pflanzen von eigenem Gemüse ein regelrechter Trend entstanden. Wer sich Tomaten und Co. selber ziehen möchte, braucht dafür nicht einmal einen riesengroßen Garten.

Fryd

Die App Fryd will uns mit allerlei nützlichen Tipps und hilfreichen Features das Beet-Leben erleichtern. Geeignet ist Fryd dabei für Neulinge genauso wie für Expert*innen, die den eigenen Garten zu einem Gemüseparadies verwandeln wollen. Fryd nimmt uns hierfür an die Hand und begleitet uns durch Planung und Pflege, sodass passend zu unserer Situation am Ende der optimale Ertrag zusammenkommt. Beim ersten Start von Fryd gibt es neben einer kleinen Einführung auch eine kurze Abfrage, um uns besser kennenzulernen.

Dabei geht es zum Beispiel um die Größe unserer Anbaufläche, also etwa Balkon oder kleiner Garten, ob wir bereits Erfahrung mit dem Anbau haben und welche Pflanzen wir anbauen möchten. In einem letzten Schritt müssen wir dann - leider - wieder einmal einen Account anlegen, um mit der App durchstarten zu können. Über vier Reiter verteilt, können wir uns dann die verschiedenen Features zunutze machen. Der zentrale Punkt ist der Reiter Pflanzen, in dem sich wichtigen Informationen zu unserem Anbau-Gut abrufen lassen.

Über die Suche können wir die umfangreiche Datenbank bemühen, die uns dann alle erdenklichen Sorten ausspuckt. Haben wir das passende Gemüse gefunden, können wir durch Tippen darauf noch mehr Informationen abrufen. Hier erfahren wir etwa, wann wir mit der Voranzucht und Pflanzung beginnen sollten und welche Bedingungen herrschen sollten. Außerdem lernen wir mehr über gute und schlechte Nachbarn sowie potenzielle Schädlinge, die es zu beachten gilt. Im Reiter Planer finden wir dann Tools zur Planung unserer Beete.

Hier können wir uns entweder an vorgefertigten Beet-Plänen aus der Community bedienen oder unseren eigenen Plan anlegen. Das Planer-Tool erlaubt uns hier das Anlegen der Beete in der richtigen Größe, sowie das Platzieren der einzelnen Pflanzen. Durch unsere Angaben kann Fryd dann unter anderem Empfehlungen für zusätzliche Gemüsesorten machen. Im Reiter Gärtnern sammeln sich vor allem wichtige Informationen und Aufgaben für uns. Hier finden wir unter anderem den Saison-Kalender zu all unseren Pflanzen sowie verschiedenste Aufgaben, die es zu erledigen gilt.

Im Reiter Community können wir uns dann auch noch mit anderen Garten-Liebhaber*innen austauschen, Probleme besprechen oder Ideen teilen. Während Fryd grundsätzlich kostenlos ist, verstecken sich Features wie das Aufgabenbuch oder die Erstellung von mehreren Plänen hinter der Paywall. Hier werden 9,99 Euro im Monat, 39,99 Euro im Jahr oder 149,99 Euro für den Einmalkauf fällig.

Fryd ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.