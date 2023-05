Die besten Apps zur Pflanzen-Erkennung für iOS und Android

Dank einiger Apps gehört dieses Problem aber der Vergangenheit an. Heute braucht es nur noch ein Smartphone bzw. eine Kamera und die Pflänzchen sind mit der richtigen App in wenigen Sekunden identifiziert.

Diese können wir mittels GPS, per manueller Karte oder über eine eigene Themenliste wählen. Möchten wir unsere Beobachtungen mit der Community und vor allem Wissenschaftler*innen teilen, können wir außerdem noch einen Account anlegen. Möchten wir das nicht, lässt sich dieser Schritt aber auch ganz einfach überspringen. Danach landen wir direkt im Dashboard der App. Hier kommt die App direkt zum Punkt. Prominent in der Mitte platziert ist der Button zur Pflanzenbestimmung.

iNaturalist

Ebenfalls auf eine offene Community und Forschung im Hintergrund setzt die App iNaturalist. Auch hier können wir Pflanzen identifizieren lassen, darüber hinaus beschäftigt sich die Anwendung aber auch mit Insekten und Tieren. Nach dem Download der App gibt es eine kurze Einführung zu den Hintergründen von iNaturalist. Auch hier können wir auf Wunsch einen Account anlegen, der uns die vollumfängliche Nutzung der Community-Features erlaubt. Pflicht ist die Registrierung aber nicht, wir können den Schritt einfach überspringen, um direkt im Dashboard zu landen.

Möchten wir direkt mit der Identifizierung starten, müssen wir auf den Reiter „Beobachtung“ tippen. Hier können wir ein Foto knipsen, eines aus der Galerie auswählen oder sogar Ton aufnehmen. Außerdem können wir eine Beobachtung ohne Foto hinterlegen. Wie einen Tagebucheintrag bereitet die App dann unsere Beobachtung auf. Neben dem Foto können wir Bemerkungen hinterlegen, Datum und Ort eintragen und angeben, ob wir die Pflanzen kultivieren. Im Abschnitt „Was hast du gefunden“ können wir uns dann Vorschläge von der App geben lassen, welche Pflanze wir nun vor uns haben.

Im Test konnte die App einen Kirschlorbeer sofort erkennen, die frisch gezogenen Tomatensetzlinge aber waren aufgrund ihres noch jungen Stadiums eine zu große Herausforderung. Sofern wir die Infos zu den jeweiligen Pflanzen aber schon besitzen, können wir diese im Eintrag hinterlegen und so die App unterstützen. Was andere Nutzer*innen der App treiben, können wir im Reiter „Erkunden“ sehen.

Dort lassen sich über die Karte aktuelle Einträge von anderen einsehen. Neben Pflanzen sind hier auch viele Insekten zu sehen, die einen Einblick in die Biodiversität in unserer Umgebung erlauben. Im Reiter „Ich“ können wir unsere eigenen Einträge sammeln, bearbeiten und erneut betrachten. Auch iNaturalist stellt die Forschung in den Vordergrund und bietet die App vollkommen kostenlos an, In-App-Käufe oder Einmalzahlungen gibt es nicht.

iNaturalist ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.