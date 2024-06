Google Maps: Neue Beta sorgt für Abstürze im Auto

Kürzlich ist mit Version 11.132.0100 eine neue Beta von Google Maps für Android erschienen. Jetzt gibt es bereits zahlreiche Beschwerden darüber, dass diese nicht mit Android Auto funktioniert, berichtet 9to5Mac.

Laut den User*innen ist Maps nicht mehr zu sehen, wenn Android Auto hochfährt. Tippt man in der App-Übersicht das Maps-Icon an, passiert nichts am Car-Infotainment-System. Stattdessen bekommt man eine Fehlermeldung am Smartphone zu sehen, dass Maps abgestürzt ist.

Am Smartphone funktioniert Maps aber, wenn das Handy nicht mit Android Auto verbunden ist. Ein Löschen des Cache und Neuinstallieren von Maps würde das Problem laut den Betroffenen nicht beheben.

Google Maps Beta verlassen

Google soll bereits an einem Update arbeiten. Wer nicht so lange warten kann, kann über den Play Store die Beta für Maps verlassen. Danach öffnet man am Smartphone die App-Info für Maps, tippt rechts oben auf die 3 Punkte und wählt „Aktualisierungen deinstallieren“ aus. Jetzt sollte Maps wieder mit Android Auto funktionieren.