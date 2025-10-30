YouTube will Bildqualität automatisch auf 4K hochrechnen
Zu seinem 20. Jubiläum im Februar hat YouTube Fernsehen zur Priorität erklärt. Denn in den USA schauen bereits mehr Menschen YouTube-Videos auf TV-Geräten als auf Smartphones oder Desktop-Computern.
Am Mittwoch hat die Plattform in seinem offiziellen Blog 5 neue Funktionen für Creators präsentiert. Damit sollen deren Inhalte auf Fernsehern besser zur Geltung kommen.
HD- und 4K-Auflösung für alle Videos
So sollen Videos, die mit einer Auflösung von weniger als 1080p hochgeladen werden, zunächst auf HD-Qualität hochgerechnet werden. In „naher Zukunft“ soll sogar 4K folgen.
YouTube betont, dass Creator volle Kontrolle über ihre Videos behalten. Für sie gibt es eine klare Opt-Out-Option für die Verbesserung der Bildqualität. Nutzerinnen und Nutzer können außerdem in den Abspieleinstellungen zwischen originaler und KI-optimierter Auflösung wählen.
Auch das Dateigrößenlimit für Thumbnails wird erheblich erweitert. Statt 2 MB sind künftig 50 MB möglich.
Neue Vorschau-Optionen
Channels sollen durch „immersive Vorschauen“ auf der Homepage mehr wie TV-Sender bzw. deren Streaming-Angebote wirken. Creators können ihre Videos in Sammlungen organisieren, damit Nutzerinnen und Nutzer diese „durch-bingen“ können.
Auch die Suchfunktionen für YouTube auf Fernsehgeräten wird angepasst: Wenn man von einem bestimmten Channel aus sucht, werden einem als erstes Videos des entsprechenden Creators angezeigt, statt Suchergebnisse aus dem ganzen YouTube-Angebot.
Shopping-Funktionen
Dass ohnehin fast jeder mit dem Smartphone in der Hand vorm Fernseher sitzt, will YouTube jetzt noch besser monetarisieren. Getaggte Shopping-Videos können mit einem QR-Code versehen werden, damit Nutzerinnen und Nutzer die entsprechenden Produkte sofort auf ihrem Handy kaufen können.
Die Videoplattform erklärt offen, zu Impulskäufen anregen zu wollen: „Indem wir überflüssige Schritte beseitigen und das Interesse der Zuschauer zum relevantesten Zeitpunkt wecken, machen wir es ihnen leichter, ihre Inspiration in die Tat umzusetzen.“
