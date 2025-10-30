YouTube will Bildqualität automatisch auf 4K hochrechnen

Durch das KI-Upscaling soll YouTube auf Fernsehgeräten noch besser aussehen.

Am Mittwoch hat die Plattform in seinem offiziellen Blog 5 neue Funktionen für Creators präsentiert. Damit sollen deren Inhalte auf Fernsehern besser zur Geltung kommen.

Zu seinem 20. Jubiläum im Februar hat YouTube Fernsehen zur Priorität erklärt. Denn in den USA schauen bereits mehr Menschen YouTube-Videos auf TV-Geräten als auf Smartphones oder Desktop-Computern.

HD- und 4K-Auflösung für alle Videos

So sollen Videos, die mit einer Auflösung von weniger als 1080p hochgeladen werden, zunächst auf HD-Qualität hochgerechnet werden. In „naher Zukunft“ soll sogar 4K folgen.

YouTube betont, dass Creator volle Kontrolle über ihre Videos behalten. Für sie gibt es eine klare Opt-Out-Option für die Verbesserung der Bildqualität. Nutzerinnen und Nutzer können außerdem in den Abspieleinstellungen zwischen originaler und KI-optimierter Auflösung wählen.

Auch das Dateigrößenlimit für Thumbnails wird erheblich erweitert. Statt 2 MB sind künftig 50 MB möglich.

Neue Vorschau-Optionen

Channels sollen durch „immersive Vorschauen“ auf der Homepage mehr wie TV-Sender bzw. deren Streaming-Angebote wirken. Creators können ihre Videos in Sammlungen organisieren, damit Nutzerinnen und Nutzer diese „durch-bingen“ können.

Auch die Suchfunktionen für YouTube auf Fernsehgeräten wird angepasst: Wenn man von einem bestimmten Channel aus sucht, werden einem als erstes Videos des entsprechenden Creators angezeigt, statt Suchergebnisse aus dem ganzen YouTube-Angebot.

Shopping-Funktionen

Dass ohnehin fast jeder mit dem Smartphone in der Hand vorm Fernseher sitzt, will YouTube jetzt noch besser monetarisieren. Getaggte Shopping-Videos können mit einem QR-Code versehen werden, damit Nutzerinnen und Nutzer die entsprechenden Produkte sofort auf ihrem Handy kaufen können.

Die Videoplattform erklärt offen, zu Impulskäufen anregen zu wollen: „Indem wir überflüssige Schritte beseitigen und das Interesse der Zuschauer zum relevantesten Zeitpunkt wecken, machen wir es ihnen leichter, ihre Inspiration in die Tat umzusetzen.“