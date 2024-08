ChatGPT hat jetzt doppelt so viele wöchentliche Nutzer

Der Facebook-Konzern Meta hielt zügig mit Zahlen für sein Konkurrenz-Programm dagegen. MetaAI komme inzwischen auf 400 Millionen monatlich aktive Nutzer, und 185 Millionen griffen sogar mindestens einmal pro Woche darauf zu, schrieb Firmenchef Mark Zuckerberg beim Kurznachrichtendienst Threads . Der Konzern baut MetaAI in seine Apps mit mehreren Milliarden Nutzern ein.

Im November lag die Zahl noch bei 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzern und hat sich daher in weniger als einem Jahr verdoppelt . ChatGPT ist der Chatbot, der vor über einem Jahr den Hype um Künstliche Intelligenz auslöste.

Wie Bloomberg und das Wall Street Journal berichten, ist OpenAI gerade dabei, sich in einer Finanzierungsrunde frisches Kapital zu einer Gesamtbewertung von rund 100 Milliarden Dollar zu besorgen. Unter den potenziellen Investoren sollen demnach auch Apple und der Halbleiter-Konzern Nvidia sein.

Nvidias Chips wiederum spielen in Rechenzentren eine zentrale Rolle für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Sie sind teuer und ihre nächste Generation mit dem Namen Blackwell wird zumindest nach der Markteinführung in den kommenden Monaten auch nur in geringen Stückzahlen verfügbar sein.

Microsoft bisher größter Investor

Bisher ist Microsoft der mit Abstand größte Investor bei ChatGPT. Mit den Milliarden von dem Software-Riesen finanzierte OpenAI die Weiterentwicklung des Chatbots. Microsoft integriert die Technologie des Start-ups unterdessen in alle seine Produkte.