Mit diesen Suchbegriffen verdient Google am meisten Geld

Google ist üblicherweise sehr zurückhaltend, was seine Suche angeht. Speziell, wenn es darum geht, wie der Konzern damit Geld verdient. Aufgrund eines aktuellen Gerichtsprozesses in den USA hat man jetzt einen seltenen Einblick darauf bekommen, berichtet The Verge.

In den USA wird derzeit eine Antitrust-Klage verhandelt: „US v. Google“. In den Gerichtsunterlagen dazu ist eine Liste mit Suchergebnissen, mit denen Google am meisten Geld verdient hat. Das heißt: Unternehmen haben Google bezahlt, damit bei der Eingabe dieser Begriffe ihre Webseite als „Gesponsert“ über den ersten Suchbegriffen angezeigt wird. Je mehr bezahlt wird, desto öfter bekommen User*innen die Werbung zu sehen und desto höher ist die Werbung gelistet – also zB. auf dem ersten statt dem zweiten „Gesponsert“-Platz auf der Suchergebnisse-Website.

Das sind die lukrativsten Suchergebnisse

Die Liste betrifft allerdings nur die Top-20-Suchergebnisse für die USA in der letzten Septemberwoche 2018. Die Reihung erfolgt nach den Gesamteinlösen für den Suchbegriff in dieser Woche:

iphone 8

iphone 8 plus

auto insurance

car insurance

cheap flights

car insurance quotes

direct tv

online colleges

at&t

hulu

iphone

uber

spectrum

comcast

xfinity

insurance quotes

free credit report

cheap car insurance

aarp

lifelock

Die Suchbegriffe zum iPhone auf Platz 1, 2 und 11 machen Sinn, weil im September 2018 das iPhone 8 erschienen ist. Hier haben vermutlich mehrere Elektronik- und Zubehörhändler für Werbung bezahlt. Es ist auch denkbar, dass Apple selbst für Werbung gezahlt hat, damit der eigene Apple Store über den Suchergebnissen angezeigt wird, anstatt Shopping-Plattformen anderer Anbieter, die womöglich auch Konkurrenzprodukte anbieten.

➤ Mehr lesen: Grenzen zwischen Werbung und Google-Suchergebnissen verschwimmen

Umkämpfte Märkte bringen Google viel Geld

Interessanter sind hier die Begriffe „auto insurance“ und „car insurance“ auf Platz 3 und 4, sowie „car insurance quotes“ auf Platz 6, „insurance quotes“ auf Platz 16 und „cheap car insurance“ auf Platz 18. Das dürfte nicht daran liegen, dass im September 2018 plötzlich alle Amerikaner*innen ein neues Auto gekauft haben.

Aber dieser Markt ist hart umkämpft. Außerdem ist die Versicherung nicht etwas ist, was man oft wechselt. Hat man einmal eine Kund*in gewonnen, bleibt einem diese meist viele Jahre, weshalb viele Versicherungen sehr viel Geld für Werbung ausgeben.

Firmen schalten Werbung bei Suchbegriffen der Konkurrenz

Dass einzelne Unternehmen in dieser Liste sind, scheint wenig Sinn zu machen. Denn wer „direct tv“, „at&t“, „hulu“ oder „uber“ eingibt, wird vermutlich zur Website des jeweiligen Unternehmens wollen. Die hohen Werbeeinnahmen kommen wohl davon, dass Konkurrenzfirmen bei diesen Suchergebnissen Werbung schalten.

Das ist eine übliche Taktik, die seit vielen Jahren angewandt wird. Um das zu kontern, schalten die Unternehmen, deren Name gegoogelt wird, ebenfalls Werbung. So will Hulu etwa verhindern, dass bei der Eingabe von „hulu“ ganz oben auf der Website Werbung von Disney+, Netflix oder von anderen Streamingdiensten angezeigt wird.

Auch bei den Suchbegriffen „spectrum“, „comcast“ und „xfinity“ dürften sich die Unternehmen gegenseitig aufgeschaukelt haben. Alle 3 sind Internetanbieter in den USA. Auch dieser Markt ist hart umkämpft und Kund*innen bleiben meist mehrere Jahre. Außerdem gibt es hier noch andere Internetanbieter, die Werbung bei den Suchbegriffen der Konkurrenz schalten.

Ähnlich könnte es beim iPhone 8 gewesen sein. Womöglich haben Samsung und andere Smartphone-Hersteller ebenfalls Werbung für die Suchbegriffe gestartet, damit ihre Produkte über bzw. zwischen den Suchergebnissen für das iPhone 8 angezeigt werden.

➤ Mehr lesen: Google lästert in neuem Werbevideo über das iPhone

Analyse nur eingeschränkt möglich

Der „Sweet Spot“ für Google scheint also in spezifischen (aber nicht super-spezifischen) Suchbegriffen für große, umkämpfte Märkte zu liegen. In diesem Fall etwa „iphone 8“ im Smartphone-Markt, oder „Comcast“ ein spezifischer Begriff im Internetanbieter-Markt.

Allerdings muss man bei diesen Analysen auch vorsichtig sein. Schließlich sind es nur die Top-Begriffe aus einer Woche. Und die ist mittlerweile auch schon 5 Jahre her.