Bitcoin unter 30.000 Dollar: Warum es derzeit steil bergab geht

Was aber beflügelte den Kurs derart und warum hat die Kryptowährung in nur 2 Monaten die Hälfte ihres Wertes eingebüßt?

Das große Geld machen

Der Höhenflug war in seiner heißen Phase hauptsächlich von einer allgemeinen Euphorie und der Hoffnung vieler Kleinanleger*innen, mit Bitcoin das große Geld zu verdienen, geprägt. Dass der Elektroautohersteller Tesla zeitweise Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptierte und auch der Online-Bezahldienst PayPal ganz Ähnliches ankündigte, befeuerte die positive Stimmung zusätzlich.

Tesla ruderte allerdings recht schnell wieder zurück und nahm plötzlich – aus Klimaschutzgründen – keine Bitcoins mehr an. Auch die vollmundige PayPal-Ankündigung verlief bislang weitgehend im Sand. Erste Unsicherheiten machten sich breit und wirkten sich negativ auf die Kurse aus.

Unsicherheiten in China

Was einer positiven Kursentwicklung beständig zusetzt, ist die Regierung in Peking. China ist nämlich in den vergangenen Wochen und Monaten massiv gegen digitale Währungen vorgegangen. Die dezentralen Systeme von Kryptowährungen lassen sich nur schwer kontrollieren und sind Peking schon lange ein Dorn im Auge.

Daher entwickelt China seit längerem schon seine eigene Digitalwährung, den Digital-Yuan. Diese soll im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Kryptoanlagen der Kontrolle des Staats unterliegen.