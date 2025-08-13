Chinas neue Stealth-Kanone soll Weltraumschrott vom Himmel schießen

13.08.2025

Die Befürchtung ist, dass die Kanone auch als Waffe gegen feindliche Satelliten eingesetzt werden könnte.

Chinesische Forscher haben eine Kanone vorgestellt, die gefährliche Trümmer aus der Erdumlaufbahn entfernen soll. Das kompakte Gerät ist äußerst unauffällig und beschleunigt das Projektil mithilfe von Schießpulver. Anders als bei anderen Waffen entstehen dabei allerdings kein Rauch, keine starken Vibrationen und auch keine Lichtblitze. Ein energieabsorbierender Mechanismus verhindert diese Effekte. Laut einer Studie seien Vibrationen und Lichtblitze seit langem ein Problem für weltraumgestützte Waffen. Die neue Abschussvorrichtung scheint diese allerdings zu verhindern. "So entstehen keine schädlichen Erschütterungen der Startplattform", erklärt der Forschungsleiter Yue Shuai von der Nanjing University of Science and Technology gegenüber der South China Morning Post. Netz fängt Weltraumschrott auf Mit Startplattform ist etwa ein Satellit gemeint, der sich in der Nähe des Weltraumschrotts befindet. Dieser schießt dann eine Kapsel, in der sich ein Netz befindet, auf das entsprechende Trümmerteil. Das Netz entfaltet sich, umschlingt das Trümmerteil und zieht es mit in die Atmosphäre, wo es dann verglüht.

Dass bei diesem Vorgang so wenige Vibrationen wie möglich entstehen, ist wichtig, um die Instrumente und die Umlaufbahn des Ausgangssatelliten so wenig wie möglich zu stören. Beim Abfeuern wird dabei eine kleine Ladung an Schießpulver gezündet, wodurch ein Kolben vorangetrieben wird. Um Schießpulver im Weltraum zünden zu können, ist ein Oxidationsmittel nötig. In einem Raum ohne Sauerstoff ist nämlich keine Zündung möglich. Moderne Munition enthält diesen allerdings bereits in der Schießpulvermischung. Ist der Druck hoch genug, bricht eine dafür vorgesehene Schwachstelle und gibt das Projektil frei. Spezieller Ring absorbiert Vibrationen Dieses trifft dann bereits in der Nähe der Mündung auf einen um 35 Grad abgewinkelten Ring, der den größten Teil der Bewegungsenergie und Vibrationen aufnimmt. Dadurch wird auch der Rückstoß minimiert. Der Winkel war laut den Forschern ausschlaggebend. Nur ein 35-Grad-Winkel erreicht eine optimale Energieabsorption.

Vlnr. Kanone, Hochgeschwindigkeitskamera, Laptop für die Auswertung der Aufnahmen und das Ziel. © Nanjing University of Science and Technology