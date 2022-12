Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten

Musk stellt Rücktritt als Twitter-Chef in Aussicht - sobald eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden ist.

Elon Musk ließ die Twitter-Nutzer*innen darüber abstimmen, ob er CEO des Unternehmens bleiben soll oder ob er zurücktreten soll: 17,5 Millionen Twitter-User*innen haben abgestimmt, 57,5 Prozent davon wollen, dass er zurücktritt.

Er werde sich an das Ergebnis des Votings halten, versprach Musk. Nun hat der Multimilliardär erstmals direkt auf das Abstimmungsergebnis reagiert und schreibt in einem Tweet: "Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen." Er werde dann nur mehr die Software- und Server-Teams bei Twitter leiten, so Musk.