Erste Bank setzt für Videospot auf KI-generierten Technologie-Mix

Der erste Kredit der Erste Bank und Sparkasse wurde im Jahr 1822 an eine Frau in Wien vergeben. Mit dem Geld konnte Anna Nagl ihren "Gasthof Zum Schwarzen Adler" in der Leopoldstadt vor dem Ruin retten.

200 Jahre später sollte die Frau für einen Videospot der Erste Bank zum Leben erweckt werden. Die konventionelle Herangehensweise wäre eine historisch anmutende Ecke in Wien aufzusuchen, Kulissen aufzubauen und dann herkömmliche Dreharbeiten durchzuführen.

Künstliche Intelligenz und klassisches Handwerk

Oder man kombiniert dieses klassische Handwerk mit neuesten Technologien und künstlicher Intelligenz und schafft dadurch ein unverkennbares Video, das die Brücke zwischen der Moderne und dem historischen Wien mit einem einzigartigen visuellen Erlebnis schlägt.

Diesen innovativen Mix aus KI-generierten Bildern und traditionellem Kameradreh hat die Kreativagentur papabogner und die Videoproduktion MXR im Auftrag der Erste Bank geschaffen. So konnte die 200 Jahre alte Geschichte einer starken Frau neu erzählt werden, wie in dem für eine Social-Media-Kampagne produzierten Spot zu sehen ist.