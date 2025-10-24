Die Rolle von KI und Design bei Finanzdienstleistungen

Im Mittelpunkt auf der Veranstaltung der Erste Group stehen Künstliche Intelligenz und User-Interfaces im Finanzbereich.

Wenn es um Design im Finanzbereich, um die neuesten UX-Trends und innovative Produktgestaltung für Finanzdienstleistungen geht, dann ist die "George UX Conf" mittlerweile zu einem Fixstern geworden. Unter dem Motto "Talk the Future: Finance, Redesigned" lädt die Erste Group internationale Expertinnen und Experten aus der Fintech-Branche nach Wien ein.

Am 5. November werden Speakerinnen und Speaker von Google, Revolut, Wise, Grammarly, N26, Zalando und der Erste Group über die neuesten Innovationen im Finanzbereich sprechen. Ein Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf dem Thema "Künstliche Intelligenz".

Das Event findet bereits zum 4. Mal in Folge statt und wird von George Labs veranstaltet - eine Tochter der Erste Group, die hinter der Entwicklung von George steckt.

