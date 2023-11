Gigantische Solaranlage in Abu Dhabi geht in Betrieb

Tausende Arbeitsplätze geschaffen

Die Photovoltaik-Paneele von Al Dhafra drehen sich mit der Sonne und werden von roboterbetriebenen Reinigungsmodulen von Sand und Staub freigehalten. Al Dhafra wurde gemeinsam von der Abu Dhabi Future Energy Company, der Abu Dhabi National Energy Company und französischen sowie chinesischen Unternehmen entwickelt.

Beim Bau wurden rund 4.500 Arbeitsplätze geschaffen und durchschnittlich 10 Megawatt (MW) pro Tag an Solarzellen installiert. Mit der Inbetriebnahme von Al Dhafra können die Golfstaaten nun 3,2 GW Solarstrom produzieren. Bis 2030 soll die Kapazität sogar auf 14 GW steigen, heißt es.

Nur Kosmetik?

Dass die Vereinigten Arabischen Emirate so sehr auf Solarenergie setzen, ist nicht ohne Kritik. Denn das Land ist ein großer Erdölexporteur. Viele bezeichnen die Schritte hin zu grüner Energie daher als reine Kosmetik.

Immer wieder verstrickt sich das Land in Widersprüche. Zuletzt etwa in Zusammenhang mit der Weltklimakonferenz, die am 30. November in Dubai starten soll. Als Präsident der Konferenz haben die Vereinigten Arabischen Emirate Sultan Ahmed al-Jaber einberufen. Er ist Industrieminister und zugleich Chef der staatlichen Ölgesellschaft ADNOC.

