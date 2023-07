Golfspieler in Las Vegas von 157 Meter großem Auge beobachtet

Der Wynn Golf Club ist einer der teuersten in den USA. Dass ein gigantisches Auge Spieler*innen irritiert, sorgt für Amüsement.

Während eines Golfspiels in Las Vegas muss man darauf gefasst sein, von einem 111 Meter hohen Auge mit 157 Meter Durchmesser angestarrt zu werden. "Darüber können sie nicht glücklich sein", mutmaßt Investor Joe Pompliano in einem Beitrag bei Twitter, der virale Verbreitung erfährt. Dass gerade die wohlhabende Kundschaft des Wynn Golf Club solch einer Irritation ausgesetzt ist, sorgt bei vielen Menschen für ausgelassene Schadenfreude , wie USA Today berichtet .

"Sie können nicht glücklich sein, aber ich"

"Wie soll ich mit dem da spielen?!", fragt sich etwa ein Twitter-Nutzer namens Shooter McGavin (der Bösewicht aus dem Golfer-Film "Happy Gilmore"). "Sie können darüber nicht glücklich sein, aber ich bin es", schreibt ein anderer.

Größtes Display der Welt

Das gigantische Auge ist eine Video-Installation auf The Sphere, dem größten kugelförmigen Gebäude der Welt. Dieses gehört zum Hotelkomplex The Venetian Resort in Las Vegas und wurde erst vor wenigen Tagen anlässlich des US-amerikanischen Independence Day eröffnet. Das Gebäude ist innen und außen mit LED-Paneelen überzogen. Zusammen bilden sie das größte Display der Welt. Das Gebäude wird für Unterhaltungs-Shows genutzt.

