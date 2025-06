Google experimentiert mit KI-generierten Wetterberichten

Noch befindet sich die Funktion aber in der frühen Testphase und ist nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar.

Google möchte den Wetterbericht verbessern. Wie bereits im vergangenen Jahr berichtet, kann das Unternehmen mit seinem GenCast-Modell kleinräumige Wettervorhersagen bis zu 15 Tage im Voraus liefern.

Jetzt testet Google eine Funktion in der mobilen Wettersuche, durch die mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Wetterbedingungen zusammengefasst werden, wie 9to5Google berichtet.

Was die Funktion kann

Gibt man bei Google den Begriff "Wetter" und einen Ort ein, erhält man eine Stunden- und 10-Tages-Vorhersage der Künstlichen Intelligenz. Diese ist zunächst zweizeilig, mit einem Klick auf den Text erhält man aber genauere Informationen.

Außerdem werden auch die Quellen der Originalwetterberichte angezeigt, die Google für die Zusammenfassung verwendet. Das Unternehmen kennzeichnet die Funktion als “Generative AI is experimental”.

Noch befindet sich die Funktion also in der frühen Testphase. Denn bisher ist sie nur in der mobilen Webversion und der App bei manchen Nutzerinnen und Nutzern verfügbar. Um die Funktion nutzen zu können, muss man außerdem mit seinem Google-Konto eingeloggt sein.