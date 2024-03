Triebwerk in Flammen: Russische Militärmaschine abgestürzt

In Russland ist eine Iljuschin Il-76 abgestürzt, nachdem ein Triebwerk in Brand geraten war.

Unfallursache noch unklar

Beim Start der Maschine ist eines der 4 Triebwerke in Flammen aufgegangen. Einen Grund für den Ausbruch des Feuers hat das Ministerium nicht genannt. Möglich wäre etwa ein so genannter Birdstrike - also Vögel, die in das Triebwerk geraten sind.

Zuletzt war eine Il-76 im Jänner über dem russischen Grenzgebiet Belgorod abgestürzt. Nach russischen Angaben wurde das Flugzeug von der Ukraine mit einer Rakete abgeschossen. Nach Moskauer Angaben saßen 65 ukrainische Kriegsgefangene in der Maschine und wurden getötet.

