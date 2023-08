Wie die Hitze Strom, Straßen und Schienen stresst

Extreme Temperaturen zwingen weltweit Infrastrukturen in die Knie. In Großbritannien legte eine Hitzewelle vergangenes Jahr in einigen Regionen den Zugverkehr lahm. Am Flughafen Luton verschob sich für einige Brit*innen der Urlaubsbeginn, nachdem eine Landebahn zu schmelzen begonnen hatte. Und in den USA brachen an vielen Orten Straßen auf.

Auch in Österreich treibt die menschengemachte Klimaerhitzung die Temperaturen in die Höhe. Die Zahl der Tage über 30 Grad hat sich hierzulande in den vergangenen Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Hinzu kommen Unwetter wie Murenabgänge oder Stürme und lange Trockenperioden. Doch was bedeutet das für die Schienen, Straßen und Oberleitungen des Landes? Müssen wir uns künftig auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen?

