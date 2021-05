Käse-Foto im Netz brachte Dealer ins Gefängnis

Der 39-jährige Carl S. aus Liverpool dachte sich nichts, als er in einer verschlüsselten Chat-Gruppe ein Stück Stilton-Käse aus einem Marks & Spencer Supermarkt postete. Er hielt das Stück Käse in der Hand, seine Fingerkuppen waren dabei deutlich zu sehen. Was Carl S. nicht wusste: Die Polizei las mit und nutzte das Foto, um ihn ausfindig zu machen und zu verhaften. Er wurde zu 13 Jahren und sechs Monaten verurteilt, berichtet CNN .

Dealer im großen Stil

Der Mann aus Liverpool mit dem Nickname "Toffeeforce" hatte nämlich mit Kokain, Heroin, MDMA und Ketamin gedealed und in seinem Besitz gehabt - und das nicht in kleinem Umfang, sondern in großen Mengen. Die Polizei war sehr stolz darauf, den großen Fisch aufgrund eines Stück Käses auf die Schliche gekommen zu sein, wie Detective Inspector Lee Wilkinson in einer Aussendung verkündete.



„Seine Hand und seine Fingerabdrücke wurden aufgrund dieses Bildes analysiert und wir haben rausgefunden, dass sie zu Carl S. gehören“, so Wilkinson. Er hatte das Foto in dem verschlüsselten EncroChat gepostet, einem Instant-Messaging-Service, der dafür verwendet wird, illegale Waren zu verkaufen.

Neben Drogen geht es darin auch um Geldwäsche, Mordpläne, und vieles mehr. 60.000 Menschen weltweit koordinieren ihre Tätigkeiten in diesem Messaging-Netzwerk. Insgesamt hat man im Zuge der "Operation Venetic" bereits 60 Kriminelle verhaftet, die wegen schweren Drogendelikten oder Waffenbesitz drangekriegt worden waren, wie die Polizei in ihrer Aussendung schreibt.