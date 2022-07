Netflix-Chef: Lineares Fernsehen wird nicht mehr lange leben

Bereits seit 8 Jahren sagt Netflix-CEO Reed Hastings den Tod des linearen Fernsehens voraus. Bei der Investorenkonferenz am Mittwoch wurde er jedoch spezifisch und prophezeite, dass lineares Fernsehen “in 5 bis 10 Jahren ” Geschichte sein würde.

Hinter der Aussage des Netflix-Chefs stehen natürlich finanzielle Absichten. Einer der größten Mitwettbewerber des Streamingdienstes sind immer noch TV-Programme, die mit Satellitenantenne oder über Kabel empfangen werden können. Netflix hingegen hat zuletzt deutlich an Kund*innen verloren. Allein in Kanada und den USA ging die Zahl der Nutzer*innen in den letzten 3 Monaten um 1,3 Millionen zurück.

Lineares Fernsehen unter Druck

Auch die Zahlen von linearem Fernsehen sehen nicht rosig aus. Eine der in den USA meistgesehenen Serien Grey’s Anatomy brach in den letzten Jahren von durchschnittlich 20 Millionen Seher*innen pro Folge auf 4 Millionen Seher*innen pro Folge ein. Dennoch hält sich lineares Fernsehen weiterhin hartnäckig. Für Netflix wäre es allerdings profitabler, wenn dort langsam die Lichter ausgehen würden.