Neuer Rekord: China installiert stärkste Windturbine der Welt

Mit dieser neuen Anlage holt sich China beim Rennen um das stärkste Windrad den ersten Platz zurück.

Der chinesische Energiekonzern Dongfang Energy hat soeben seine 26-MW-Windturbine fertig installiert. Das gigantische Windrad hat einen Rotordurchmesser von 310 m und ist 185 m hoch. Wenn sich die Rotoren drehen, decken sie insgesamt eine Fläche von 77.000 Quadratmetern ab – mehr als 10 Fußballfelder.

Damit erobern sich die Chinesen im Rennen um das leistungsstärkste Windrad wieder den Spitzenplatz zurück. Seit kurzem war das stärkste Windrad die Anlage „SG 21-276 DD“ von Siemens Gamesa, die an der Nordküste Dänemarks steht und eine Leistung von 21,5 MW liefert.

Dongfangs neue Windturbine bricht auch den Rekord für das längste Rotorblatt. Mit 153 m Länge übertrifft es ein anderes Windrad in China, dessen Rotorblattlänge bei 147 m liegt.

Strom für Zehntausende Haushalte

Das chinesische Windrad wurde speziell für Offshore-Standorte entwickelt, mit Windgeschwindigkeiten von 8 m/Sekunde und mehr. Bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 10 m/Sekunde kann die riesige Windturbine im Jahr 100 GWh Energie erzeugen, berichtet Electrek.

Mit einem einzigen Windrad könnte man daher ungefähr 55.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen. Die Rechnung geht allerdings nur auf, da China mit sehr sparsamen Haushalten (1.800 kWh Jahresverbrauch) rechnet. In Österreich würde so eine anlage bei einem Durchschnittsverbrauch von 2.500 kWh pro Jahr immerhin noch 40.000 Haushalte versorgen.

