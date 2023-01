Nomophobie: 61 Prozent macht ein niedriger Handy-Akkustand nervös

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie zur Smartphone-Nutzung in Österreich. Durchgeführt wurde die Erhebung vom Smartphone-Hersteller vivo mit dem Marktforschungsinstitut Marketagent im Herbst 2022.

"Im Prinzip organisieren wir große Teile unseres Lebens über unser Smartphone. Unsere Studie bestätigt das: 57,2 Prozent der Befragten verwenden Dienste am Smartphone, ohne die sie im Alltag nicht mehr auskommen. Für sie ist es unerlässlich, dass das Handy immer verfügbar ist", sagt Martin Wallner , Vice President von vivo Österreich.

Die Eckdaten der Studie

"Die Studienergebnisse zu Smartphone-Akkus in Österreich beruhen auf einer Online-Befragung des Marktforschungsinstituts Marketagent. Im Zeitraum vom 28. Oktober bis zum 3. November 2022 haben 500 Personen zwischen 14-75 Jahren aus ganz Österreich an der Erhebung teilgenommen. Die Ausgangsstichprobe wurde gewichtet und ist repräsentativ für die österreichische Gesamtbevölkerung", heißt es von Vivo in einer Aussendung.