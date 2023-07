Riesige Sonnenuhr erzeugt gleichzeitig Solarenergie

Der Berliner Architekt Riccardo Mariano hat für die Stadt Houston im US-Bundesstaat Texas eine innovative Sonnenuhr entworfen. Der "Arco del Tiempo" (zu Deutsch "Bogen der Zeit"), wie das Gebilde heißt, soll aber nicht nur die Uhrzeit anzeigen, sondern auch Strom erzeugen. Seine Photovoltaikmodule werden nahezu 400.000 kWh pro Jahr produzieren, heißt es in einer Erklärung .

Architektur-Wettbewerb gewonnen

Der Arco del Tiempo ist das Ergebnis der Land Art Generator Initiative (LAGI), einer gemeinnützigen Organisation, die Lösungen für die Klimakrise mit innovativen Entwürfen vorantreibt. Projekte sollen Funktionalität und Kunst miteinander verbinden.

Seit 2008 ruft LAGI regelmäßig zu internationalen Wettbewerben in Städten auf der ganzen Welt auf. Der Arco del Tiempo war das Gewinnerprojekt des LAGI-Wettbewerbs im Jahr 2019 in Abu Dhabi. Die Stadt Houston, entschied sich letztlich dazu, die Idee von Architekt Mariano in die Tat umzusetzen.

"Wir freuen uns sehr, dass der Siegerentwurf zum Leben erweckt wird", sagte Chris Wan, stellvertretender Direktor für Nachhaltigkeit von Masdar City - jenem Ort, an dem der Wettbewerb damals abgehalten wurde. "Er wird die Öffentlichkeit auch über Nachhaltigkeit aufklären und sie gleichzeitig feiern und fördern. Das ist eine starke Kombination. Ich hoffe, dass es in den Städten der Zukunft mehr Kunst dieser Art geben wird."

