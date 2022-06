Ryanair-Chef fordert Militäreinsatz wegen Chaos auf Flughäfen

An Flughäfen in Großbritannien, Irland und den Niederlanden herrschte in den vergangenen Wochen regelrecht Chaos. Fluggäste mussten stundenlang - zum Teil sogar im Regen - warten, bis sie die Sicherheitskontrolle passieren konnte.

Zahlreiche Passagier*innen verpassten dadurch ihre Flüge. Verspätungen und genervte Fluggäste waren die Folge. Die Ursachen für die chaotischen Zustände sind auf Personalmangel und Missmanagement zurückzuführen.