Google verpixelt Bilder in der Suche nun standardmäßig

Google will bei seiner Suche künftig anstößige Bilder und Videos für alle Nutzer*innen verpixeln. Damit soll verhindert werden, dass sie unbeabsichtigt pornografische oder gewalttätige Bilder sehen.

Die Verpixelungsfunktion soll in den kommenden Wochen standardmäßig für alle Konten aktiviert werden, berichtet The Verge. Nutzer*innen, die das nicht wollen, sollen die Funktion wieder deaktivieren können. Davon ausgenommen sind Konten, die von im Rahmen von Googles Family-Link-App von Eltern oder von Administratoren in Bildungseinrichtungen oder am Arbeitsplatz verwaltet werden.