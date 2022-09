Gesundheitsbehörde: Kocht euer Huhn nicht in Hustensaft!

Das so genannte "Sleepy Chicken" macht in den sozialen Netzwerken die Runde. Nun warnt auch die US-Gesundheitsbehörde davor.

In den sozialen Netzwerken hat es in den vergangenen Jahren allerlei kuriose und zum Teil auch gefährliche Trends gegeben. Die Liste an gesundheitsschädlichen Social-Media-Challenges ist nun um einen Eintrag reicher.

In zahlreichen Postings auf TikTok und Instagram wird in letzter Zeit immer häufiger ein gefährliches Rezept beworben, das als "Sleepy Chicken" bezeichnet wird. Dabei wird Hühnerfleisch mit dem Hustensaft NyQuil aufgekocht.

US-Gesundheitsbehörde warnt vor "Sleepy Chicken"

Nun warnt die US-Gesundheitsbehörde FDA vor einer solchen gesundheitsschädlichen Zubereitung von Speisen. Auch TikTok hat entsprechende Videos mittlerweile mit einem Hinweis versehen, in dem davor gewarnt wird, ein so genanntes "Sleepy Chicken" zu kochen.