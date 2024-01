Preis bei Selbstbedienungskasse höher: Supermarkt reagiert

Australiens größte Supermarktkette Woolworth soll Kund*innen an der Selbstbedienungskasse höhere Rechnungen stellen. Den Vorwürfen liegt ein Reddit-Post zu Grunde. Ein Kunde postete das Foto des Displays , das statt 15,70 Australischen Dollar 17,90 Dollar anzeigte. Woher die zusätzlichen 2,20 Dollar stammen, die das System aufgeschlagen hat, ist dabei nicht ersichtlich.

Korrekter preis, falsche Mangos

Dazu hat sich das Unternehmen nun geäußert. Gegenüber 7news wurde erklärt, dass es sich um einen technischen Fehler handelte. Demnach sei der Endpreis von 17,90 Dollar korrekt gewesen. Die Mangos, die der Kunde gekauft hatte, wurden fälschlicherweise für 0,80 Dollar pro Stück angezeigt. Normalerweise kosten sie 3 Dollar, in diesem speziellen Supermarkt wurden sie aber für je 1,90 Dollar angeboten.

Nach der Reklamation habe der Kunde die Mangos umsonst erhalten und nur 14,10 Dollar bezahlt. Bei dem Vorfall soll es sich um eine Ausnahme handeln.

Nutzer*innen bleiben skeptisch

Auf Reddit geht die Diskussion aber weiter. Einige errechneten, dass nur eine Mango für 0,80 Dollar verkauft wurde, für die 2. habe Woolworth 3 Dollar verrechnet. Da der beschriebene Fehler in der Software des Konzerns auftrat, die wohl auf sämtlichen Kassen in den Filialen zum Einsatz kommt, sei es verwunderlich, dass es sich um einen Einzelfall handelt, heißt es in den Sozialen Medien.

Demnach bleiben die Nutzer*innen skeptisch über das Statement von Woolworth. Einige vermuten, Woolworth habe nur reagiert, weil es erwischt wurde. Sie mahnen zur Vorsicht an der Supermarktkasse.