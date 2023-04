T929: Neuer Kampfhubschrauber der Türkei zeigt sich in Videos

Vor kurzem wurden Motorentests für den neuen türkischen Kampfhubschrauber T929 abgehalten. Der Prototyp des unter dem ATAK-2-Programms entwickelten Hubschraubers ist fast fertig. 2025 sollen die ersten Helikopter an die türkische Armee ausgeliefert werden.

Ein Datum für den Erstflug des Hubschraubers ist noch nicht bekannt. Der Prototyp sei aber in der "nicht so fernen Zukunft" flugbereit, wird ATAK-2-Chefiningenieur Mehmet Yilmaz von The Drive zitiert.

Motoren aus der Ukraine

Angetrieben werden soll der T929 von ukrainischen Motoren. Konkret handelt es sich dabei um 2 Turbowellenmotoren, die jeweils über 2.500 PS verfügen. Hergestellt werden sie vom ukrainischen Unternehmen Sich. Wegen des Kriegs in der Ukraine wurden die ersten Motoren, nicht wie ursprünglich geplant im vergangenen September, sondern erst im Jänner dieses Jahres geliefert.