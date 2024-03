The Line: Neues Video zeigt Baustelle der Sci-Fi-Megastadt

16.03.2024

Der Bau der futuristischen Bandstadt schreitet voran. Das soll zumindest ein neues Video beweisen.

Saudi-Arabien ist bemüht zu zeigen, dass die futuristischen Bauprojekte der NEOM-Megastädte voranschreiten. Regelmäßig wird in Videos zur Schau gestellt, wie die Fundamente der Sci-Fi-Städte entstehen. Nun wurde wieder ein neuer Clip veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie an The Line gearbeitet wird - jener 170 Kilometer langen Bandstadt, die sich schnurgerade durch die Wüste ziehen soll. Ursprünglich gepostet hat das Video der Projektleiter Giles Pendleton. Wie schon in den vorigen Videos und Fotos ist von der Konstruktion der Bandstadt noch nichts zu sehen. Vielmehr scheint man noch damit beschäftigt zu sein, das Gelände für die Bauarbeiten zu präparieren. ➤ Mehr lesen: Würfelförmiger Wolkenkratzer macht The Line Konkurrenz

Teilstück soll 2030 fertig sein Die verspiegelte Wüstenstadt The Line soll gänzlich ohne Autos auskommen. Die notwendige Infrastruktur sollen die Bewohner*innen in maximal 5 Minuten zu Fuß erreichen können. Das erste Teilstück des Konstrukts soll bereits 2030 fertig sein. Irgendwann soll The Line 9 Millionen Menschen beherbergen. Erst im Februar wurden Bilder veröffentlicht, die neben The Line auch die Baustellen für die schwimmende Stadt Oxagon und der Luxusinsel Sindalah zeigen. Oxagon soll die weltweit größte schwimmende Struktur werden und südlich des Suezkanals ins Rote Meer hinausragen. Sindalah soll das "technologische Reiseziel" werden, in dem "entspannter Insel-Chic auf New-Age-Luxus trifft". ➤ Mehr lesen: Riesiges Skigebiet in Saudi-Arabien nimmt Form an

NEOM-Projekte von Saudi-Arabien

20 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Zaha Hadid Architects Projekte in Trojena © Bild: NEOM © Bild: New Murabba Development Company Der würfelförmige Wolkenkratzer Mukaab © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM © Bild: New Murabba Development Company Der würfelförmige Wolkenkratzer Mukaab © Bild: New Murabba Development Company © Bild: Zaha Hadid Architects Projekte in Trojena © Bild: Zaha Hadid Architects Projekte in Trojena © Bild: Zaha Hadid Architects Der Blick über den See © Bild: Zaha Hadid Architects Der künstlich angelegte Frischwassersee © Bild: Zaha Hadid Architects Die geplante Skipiste