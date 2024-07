Was sich Menschen von KI am Smartphone wünschen

Eine Umfrage hat versucht herauszufinden, in welchen Alltagssituationen sich User am meisten Hilfe von der KI erhoffen.

Künstliche Intelligenz (KI) ist zu einem Buzzword geworden. Zu einem Marketing-Begriff. Und zu einem Trinkspiel, bei dem man sich eine lebensbedrohliche Alkoholvergiftung zuziehen würde, wenn man aktuelle Keynotes von Google, Samsung und Co. anschaut.

Dabei entsteht bislang der Eindruck, dass alle was mit KI machen – ohne die User zu fragen, was sie überhaupt mit KI machen wollen. Um das zu ändern, oder um sich selbst zu bestätigen, dass die KI-Features in den eigenen Geräten tatsächlich gewollt werden, hat Samsung eine Studie durchführen lassen. Dazu wurden in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Südkorea und den USA je 1.000 Personen (insgesamt 5.000) im Alter von über 18 Jahren befragt.

Wer häufig KI nutzt, hat angeblich ein besseres Leben

52 Prozent aller Befragten gaben an, KI auf Smartphones oder Wearables künftig häufiger im Alltag nutzen zu wollen. 26 Prozent lehnten dies völlig ab, 23 Prozent sind sich unsicher.

16 Prozent sagten, KI jetzt schon regelmäßig am Smartphone oder mit Wearables zu nutzen (Frequent Users). Die übrigen 84 Prozent nutzen KI nur selten (Rare Users) oder gar nicht. Wie hoch der „gar nicht“-Anteil ist, hat Samsung in den Unterlagen zur Studie nicht preisgegeben. In der weiteren Studie sind nur noch die Frequent und Rare User relevant.

Hier wird es ziemlich werblich. Durch die Blume wird gesagt, dass die Frequent User ein besseres Leben führen. So seien 75 Prozent der Frequent User „offen für neue Erfahrungen und Perspektiven“. Bei den Rare Usern sind es nur 45 Prozent. In dieser Tonalität geht es weiter. Frequent User sind kreativer, produktiver, finanziell abgesicherter, sozialkompetenter und gesünder. Nur beim Stress-Level haben die Rare User die Nase vorn. 26 Prozent fühlen sich sehr gestresst, verglichen zu 45 Prozent der Frequent User.