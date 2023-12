Das sind die am häufigsten raubkopierten TV-Serien des Jahres

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Streaming-Anbietern, sodass es recht schwierig ist, den Überblick zu behalten. Ein Abo bei mehreren Streaming-Diensten geht schnell ins Geld. Kein Wunder also, dass zahlreiche Serien tausendfach über Torrent-Seiten heruntergeladen werden.

Mit dem Beginn der Netflix-Ära schienen die Torrent-Jahre vorbei zu sein. Die Popularität von PirateBay und Co ging zurück, während das Interesse an Streaming-Diensten immer größer wurde. Doch ganz tot zu kriegen waren Torrents nie.

Die Top-10 Torrent-Serien

Jahrelang dominierte "Game of Thrones" die Rangliste der am häufigsten raubkopierten Serien. 2020 wurde das Epos vom Thron gestoßen und von "The Mandalorian" verdrängt, wie Torrentfreak berichtet.

2021 war "Wandavision" jene Serie, die am häufigsten heruntergeladen wurden, bevor 2022 dieser zweifelhafte Titel wieder an das "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" ging.

Hier die Top 10 Serien, die im BitTorrent-Netzwerk 2023 heruntergeladen wurden:

The Last of Us (HBO) The Mandalorian (Disney+) Loki (Disney+) Ahsoka (Disney+) Secret Invasion (Disney+) Silo (Apple TV) Monarch: Legacy of Monsters (Apple TV) Tulsa King (Paramount+) Gen V (Amazon Prime) Ted Lasso (Apple TV)

Was waren eure Lieblingsserie aus dem vergangenen Jahr? Nehmt an unserer Umfrage teil und schaut euch an, welche dieser Serien den futurezone-Leser*innen am besten gefällt. (Damit euch die Umfrage angezeigt wird, muss allerdings ein möglicher AdBlocker deaktiviert werden.)