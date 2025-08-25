Trump ignoriert Völkerrecht und drängt auf Tiefseebergbau

Ziel ist es, den Abbau kritischer Rohstoffe in amerikanischen und internationalen Gewässern zu beschleunigen.

Seit seinem Amtsantritt im Januar hat Donald Trump die Relevanz von kritischen Rohstoffen immer mehr erkannt und betont. Bereits im April 2025 hat er eine Durchführungsverordnung zur Förderung des Tiefseebergbaus unterzeichnet. Ziel ist es, den Abbau kritischer Rohstoffe in amerikanischen und internationalen Gewässern zu beschleunigen. Die Trump-Administration prüft bereits einen Antrag, der dem kanadischen Unternehmen "The Metals Company" (TMC) die Genehmigung zum Tiefseebergbau erteilen soll. Dem Unternehmen bzw. den USA wird vorgeworfen, internationales Recht zu umgehen, wie The Verge berichtet. Unabhängigkeit von China Kritische Rohstoffe wie Lithium, Nickel, Kobalt oder Mangan brauchen wir für Elektroautos, Smartphones oder generell für Lithium-Ionen-Akkus. Man findet die Elemente nicht nur an Land, sondern auch in einer Tiefe von 4 bis 6 Kilometern, beispielsweise in sogenannten polymetallischen Knollen. Polymetallische Knollen (auch Manganknollen genannt) kommen reichlich in der Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) vor, die sich zwischen Hawaii und Mexiko befindet. Für die USA wäre der Abbau von kritischen Rohstoffen eine Möglichkeit, sich unabhängiger von China zu machen. Zumindest ist das die Argumentation von Donald Trump. Doch bei der Zone handelt es sich um internationales Gewässer - ein Alleingang ist so einfach also nicht möglich.

Unterstützung für The Metals Company Trump unterstützt Unternehmen wie TMC. The Metals Company will das erste Unternehmen sein, das mit dem kommerziellen Abbau von kritischen Rohstoffen in der Tiefsee beginnt. Die Regierung der USA prüft bereits den Antrag des kanadischen Unternehmens. Die aktuelle Regierung der USA beruft sich dabei auf ein nationales Gesetz von 1980, das die Genehmigung von solchen Projekten ermöglichen soll. Denn die USA haben das UN-Seerechtsabkommen aus dem Jahr 1982 nie ratifiziert. Wird der Antrag zugelassen, würde man damit einen multilateralen Prozess zur Entwicklung von Regeln für den Tiefseebergbau umgehen, so der Vorwurf. Durch die Durchführungsverordnung, die Trump im April erlassen hat, ist die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA) aber angewiesen, Genehmigungen für den Tiefseebergbau im Eilverfahren zu erteilen. Auch wenn das internationale Gewässer betrifft. Dennoch müsse aber erst der Mineralact von 1980 überarbeitet werden, wie canary media berichtet. Das UN-Seerechtsübereinkommen Das UN-Seerechtsabkommen wurde von mehr als 160 Nationen ratifiziert. Laut der zuständigen International Seabed Authority (ISA) gehören die Ressourcen in der Tiefsee außerhalb der Hoheitsgewässer der gesamten Menschheit und das UN-Seerechtsabkommen verbiete den Alleingang beim Abbau kritischer Rohstoffe in der Tiefsee, unabhängig davon, ob man das Abkommen ratifiziert habe oder nicht. Die ISA ist deshalb für die Ausarbeitung eines internationalen Bergbaukodex (Mining Code) für die Tiefsee zuständig. Dadurch soll beispielsweise sichergestellt werden, dass die marine Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen des Tiefseebergbaus geschützt wird. Im Juli konnte man sich nicht auf einen endgültigen, verbindlichen "Mining-Code" einigen. Weitere Diskussionen sollen 2026 folgen. "Verstoß gegen das Völkerrecht" Nur kurz vor dem Abschluss des Meetings im Juli kündigte The Metals Company an, einen Antrag auf kommerziellen Tiefseebergbau nach Gesetzen der USA zu stellen. Die ISA-Generalsekretärin Leticia Carvalho warnte, dass "jede einzelstaatliche Handlung im Bereich des Tiefseebergbaus gegen das Völkerrecht verstößt." Denn nur die ISA darf laut Seerechtsübereinkommen den Tiefseebergbau jenseits der Hoheitsgewässer genehmigen. Deshalb hat die ISA eine offizielle Untersuchung gegen Tiefseebergbau-Unternehmen wie The Metals Company gestartet. Pause für Tiefseebergbau Die Tiefsee ist einer der unerforschtesten Lebensräume auf diesem Planeten und gilt als besonders sensibel. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass durch den Tiefseebergbau ausgelöste Schäden irreversibel sein könnten. Viele Länder fürchten deshalb gravierende wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen, die durch den kommerziellen Tiefseebergbau entstehen.