Ukraine setzt beschlagnahmte Raketenwerfer aus Nordkorea ein

Die ukrainischen Streitkräfte schießen offenbar mit Waffen aus Nordkorea auf russische Truppen. Wie sie an die Ukrainer gelangt sind, ist unklar.

Die Ukraine setzt offenbar beschlagnahmte nordkoreanische Waffen im Kampf gegen russische Truppen ein. Einem Bericht der Financial Times (Paywall) zufolge sind die ukrainischen Streitkräfte im Besitz eines BM-21-Raketenwerfers aus nordkoreanischer Produktion. Gesichtet wurde dieser bei Kämpfen im Osten um Bachmut und an der Südfront nahe dem Dorf Orichiw.

Der besagte BM-21 dürfte aus der Sowjetzeit stammen. Markierungen deuten darauf hin, dass er in den 1980er oder 1990er gefertigt wurde. Viele Waffen, die die UdSSR im Kalten Krieg entwickelte, wurden in verbündeten Ländern nachgebaut, darunter auch in Nordkorea.

Raketenwerfer des Typs BM-21 können innerhalb von 20 Sekunden 40 Raketen abfeuern. Sie werden seit Beginn des russischen Angriffskrieges von beiden Kriegsparteien eingesetzt.

➤ Mehr lesen: Nordkorea feuert "neue Art" von Rakete ab