US-Superpanzer "M1 Abrams" bald an ukrainischer Front

Er gilt als einer der leistungsfähigsten Kampfpanzer der USA: Der M1 Abrams. Seit mehreren Monaten versprechen die Vereinigten Staaten, die Ukraine mit Exemplaren zu beliefern. Mitte September könnte es nun endlich sowie sein.

Wie Politico unter Berufung auf US-Oberst Martin O'Donnell berichtet, haben rund 200 ukrainische Soldat*innen erfolgreich eine Abrams-Ausbildung in Deutschland auf der Militärbasis Hohenfels absolviert. Sie hätten "vor kurzem eine der finalen Phasen des Programms abgeschlossen, eine kombinierte Waffen- und Bataillonsübung", erklärt O'Donnell.

Die besagten Soldat*innen befänden sich derzeit auf dem US-Stützpunkt in Grafenwöhr, ebenfalls in Deutschland. Hier sollen sie ihre Ausbildung fortsetzen, um sicherzustellen, dass sie mit den komplexen Panzern bestens vertraut sind, bevor sie in der Ukraine zum Einsatz kommen.

