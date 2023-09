Erste Spur zu vermisstem F-35-Kampfjet

Seit gestern fragen sich viele: Wie kann so etwas bloß passieren? "Dem US-Militär fehlt eine F-35. Wenn Sie einen finden, könnte es deren Jet sein", hatte der US-Sender CNN am Nachmittag augenzwinkernd getitelt. Es ist zwar ein Stealth-Jet, aber dass er so gut getarnt ist, habe man nicht erwartet, heißt es in zahlreichen Social-Media-Postings.

Verloren gegangen ist der F-35B-Kampfjet am Sonntag, nachdem sich ein Pilot per Schleudersitz aus dem Flugzeug katapultiert hat. Der Autopilot war angeblich aktiviert, sodass der Jet anschließend noch weitergeflogen ist. Mutmaßlich endete der Flug in einem Absturz.

➤ Mehr lesen: Wie Australien die F-35 "fast unsichtbar" machen will