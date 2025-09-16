Video wirft Fragen auf: Hat China einen Meteor mit einer Rakete abgeschossen?

In dem Video wird ein großer Feuerball am Nachthimmel anscheinend von einem Objekt getroffen und explodiert.

„Fantastisch! China hat als erste Nation einen Meteor abgefangen !“ ist etwa auf Reddit zu lesen. „Da wurde Weltraumschrott von der chinesischen Armee vernichtet, bevor er auf die Stadt fällt“, heißt es auf X. Auf TikTok vermutet man hingegen, dass ein UFO abgeschossen wurde.

Der Vorfall ereignete sich laut chinesischen Medien bereits am 12. September gegen 21 Uhr – das Video taucht aber erst seit dem 15. September in westlichen sozialen Netzwerken auf. Augenzeugen aus Weifang und Rizhao, beide in der Shandong-Provinz, gaben an, ein helles Objekt am Himmel gesehen zu haben.

Einige berichten von einem zweiten kleineren, leuchtenden Objekt und 2 lauten Knallgeräuschen. Die Augenzeugen beschreiben die Geräusche als „Abfeuern eines Artilleriegeschützes“. Außerdem soll ein Beben spürbar gewesen sein.

Alles nur fake?

Grundsätzlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Video gefälscht ist. Auch die chinesischen Augenzeugenberichte könnten erfunden sein, um die Story zu dem Video auszuschmücken.

Jedenfalls wurde der Feuerball am Himmel nicht in die üblichen Beobachtungs-Datenbanken eingetragen, wie etwa von der International Meteor Organization und American Meteor Society. Das an sich ist aber nicht ungewöhnlich, da nur sehr wenige Beobachtungen aus China auf diesen Plattformen berichtet werden.

Das chinesische Medium First Scene fragte beim Weifang Emergency Management Bureau nach. Dies antwortete angeblich: „Wir haben derzeit keine Informationen zu diesem Vorfall.“

Meteor abgeschossen?

Da es zumindest noch 2 weitere Videos des Vorfalls aus anderer Perspektive gibt, kann man annehmen, dass der Feuerball tatsächlich am Nachthimmel von Weifang zu sehen war und explodiert ist. Diese Videos zeigen aber nicht eindeutig das zweite helle Objekt, das anscheinend den Feuerball trifft.

Gegen die Theorie, dass das zweite Objekt eine Boden-Luft-Rakete war, mit der der Meteor abgefangen wurde, spricht die Physik. Meteore, die in die Erdatmosphäre eintreten, haben üblicherweise eine Geschwindigkeit von 15 bis 80 Kilometer pro Sekunde. Nach dem Eintritt in die Atmosphäre dauert es, je nach Winkel, 10 Sekunden bis weniger als eine Minute, bis der Meteor auf der Erde einschlägt.

Zudem werden einige Meteore nicht entdeckt, bevor sie in die Atmosphäre der Erde eindringen. Auch der Meteor von Tscheljabinsk, der 2013 einen spektakulären Feuerball am russischen Himmel auslöste, konnte vorher nicht mit Instrumenten erfasst werden, weil er aus Richtung der Sonne kam. Die NASA berechnete im Nachhinein seine Größe auf 15 bis 17 Meter und seine Masse auf 10.000 Tonnen.