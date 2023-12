Bill Gates über Musk und Jobs: "Im Vergleich zu denen bin ich nett"

Verglichen mit Steve Jobs oder Elon Musk hält sich Bill Gates für entspannter und freundlicher. „Im Vergleich zu diesen Typen halte ich mich für sehr nett“, sagte Gates bei einem Kamingespräch, das im Rahmen einer Preisverleihung vergangene Woche stattfand. Der Microsoft-Gründer hält nicht viel davon, die Tech-Bosse in einen Topf zu werfen: „Alle sind unterschiedlich. Elon übt viel Druck aus, vielleicht zu viel“, sagte er. Dasselbe gelte für Steve Jobs.

Hassliebe und Streitereien

Laut Business Insider habe Gates mit beiden Männern ein durchwachsenes Verhältnis. Mit Steve Jobs verband den Microsoft-Gründer eine Art Hassliebe, die Jahrzehnte anhielt. Die Beziehung zwischen Gates und Elon Musk sei sogar noch turbulenter. Immer wieder sorgten ihre Zankereien auch öffentlich für Aufsehen.

Letztes Jahr erzählte Gates dem Autor von Elon Musks Biografie, Walter Isaacson, dass Musk ihn „extrem gemein“ behandelt habe. Musk habe sich sehr darüber geärgert, dass Gates an der Börse gegen Tesla gewettet hatte. „Aber er ist zu so vielen Leuten sehr gemein, also kann man es nicht zu persönlich nehmen“, sagte Gates zu Isaacson.

„Intensiver“ Führungsstil habe Vorteile

Gates wurde auch gefragt, was er im Laufe seiner Karriere über Innovation gelernt habe. Er antwortete darauf, dass Menschen wie er generell oft darüber nachdenken, wie „hardcore“ sie bei der Führung ihrer Unternehmen sein sollten.

Er glaubt aber, dass es eine „gewisse Intensität“ brauche, damit Tech-Unternehmen innovativ und erfolgreich sein können. Gates selbst habe in seinen 20ern „nicht an Wochenenden oder Ferien geglaubt“ und stattdessen ständig gearbeitet.