So stark drücken Windräder in Hausnähe den Immobilienpreis

Wenn es um die Errichtung von Windkraftanlagen geht, kommt oft die US-amerikanische NIMBY-Bewegung in den Sinn. Das Akronym zu "Not In My BackYard" (Nicht in meinem Hinterhof/Nachbarschaft) beschreibt Menschen, die die Vorteile moderner Technologie zwar nutzen, im eigenen Umfeld dadurch aber keine Nachteile in Kauf nehmen wollen.

Ein Argument der NIMBY-Bewegung ist etwa, dass Immobilien in der Nähe von Windrädern deutlich an Wert verlieren würden. Eine USA-weite Studie, die 300 Millionen Hausverkäufe analysiert hat, kommt allerdings nicht auf dieses Ergebnis. Demnach hätten Windräder deutliche weniger Auswirkung auf Häuserpreise als bisher angenommen.

Nur geringer Wertverlust

Im Schnitt würde ein Haus 1 Prozent an Wert verlieren, wenn ein Windrad im Umkreis von etwa 10 Kilometern steht. Je weiter ein Haus von einer Windkraftanlage entfernt ist, desto weniger haben die Turbinen Auswirkung auf den Immobilienwert. Die größte Auswirkung ermittelten die Forscher*innen bei Häusern in einer Entfernung von 8 Kilometern und weniger.