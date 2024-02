Wie kann man das ständige Blinken von Windrädern beenden?

In Österreich sollen Windräder nachts künftig nur blinken, wenn sich Flugzeuge in der Nähe befinden. Wir zeigen, wie das geht.

Windkraftwerke sind eine wichtige Säule für die Energiewende und den Klimaschutz. Die Akzeptanz der riesigen Bauwerke in der Bevölkerung ist aber ausbaufähig. Einer der Kritikpunkte daran sind die roten Lichter, die jede Nacht blinken.

Das "Leuchtfeuer" ist notwendig, um Pilot*innen vor den in den Himmel ragenden Hindernissen zu warnen. Nachts sind Flugzeuge allerdings selten in Gebieten mit Windrädern unterwegs, weshalb es in vielen Ländern eine bedarfsgesteuerte Beleuchtung für Windräder gibt. In Österreich war das bisher gesetzlich nicht erlaubt, das soll sich aber bald ändern. Doch wie können Windräder überhaupt feststellen, ob sich Flugzeuge in der Nähe befinden und darauf mit blinkenden Lichtern reagieren?