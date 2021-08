Commodore Amiga 500 kommt als Mini-Konsole zurück

25 Amiga-Klassiker sollen direkt in dem kleinen Nachbau integriert sein, darunter Worms, The Chaos Engine, Another World und Simon the Sorcerer. Folgende Titel wurden für die Mini-Konsole bereits portiert und bestätigt:

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director’s Cut

Zool

Die komplette Liste mit verfügbaren Games liegt noch nicht vor. Jedenfalls sollen sich auch andere Titel über eine USB-Schnittstelle auf der Festplatte der Konsole installieren lassen. Darüberhinaus ist es möglich, Spielstände zu speichern.