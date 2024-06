Die besten Soulslike-Games für iOS und Android

Zum Release des Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree ist das Soulslike-Fieber groß. Am Handy gibt es dazu einige Alternativen.

Nachdem es um Elden Ring etwas ruhiger geworden ist, hat der Release des länger angekündigten DLC einen regelrechten Hype ausgelöst. Am Freitag ist mit Shadow of the Erdtree die erste Erweiterung erschienen, in der Spielerinnen das Schattenland erkunden können. Während Elden Ring und die Dark-Souls-Reihe bis heute keine mobilen Ableger haben, gibt es einige Soulslike-Games, die einen Blick wert sind. Wir stellen euch diese Soulslike-Spiele vor: Animus: Revenant : iOS und Android

Animus: Revenant Wer in Sachen Herausforderung auf der Suche nach einem Pendant zu Dark Souls bzw. Elden Ring ist, findet bei Animus: Revenant genau das. In einer dunklen Fantasiewelt spielen wir den Beschützer eines geheimnisvollen Refugiums, ausgestattet mit unterschiedlichsten Waffen. Auf dem Weg sammeln wir die Seelen der Verdammten, um diese zurück zum Frieden zu bringen. Zwar ist die isometrische Perspektive nicht ganz so immersiv wie bei den Vorbildern, die Duelle verlieren dadurch aber nicht ihre Herausforderung. Gegen Gegner unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade kämpfen wir mit Hämmern, Schwertern und Bögen, um am Ende die Seelen einzusammeln. In vielen kleinen Quests können wir unter anderem Materialien sammeln und den ein oder anderen Hinweis für die nächsten Gegner finden. Gesteuert wird über ein virtuelles Gamepad mit eigenen Aktionstasten, externe Gamepads werden ebenso unterstützt. Animus: Revenant ist der neueste Teil der Animus-Triologie, bestehend aus Harbinger Unpacked und Stand Alone. Animus: Revenant ist um 9,99 Euro für iOS und um 10,99 Euro für Android erhältlich.

Mortal Crusade Freunde der Retro-Optik kommen bei Mortal Crusade voll auf ihre Kosten. Der Action-RPG in Pixeloptik setzt auf eine 2D-Welt, durch die wir uns in der Rolle eines jungen Ritters kämpfen. Dort begegnen uns in kalten und oft auch düsteren Landschaften und Dungeons Kreaturen sowie Kämpfer unterschiedlichster Art. Auf dem Weg durch die 2D-Welt sind es vor allem Zombies, die sich uns immer wieder in den Weg stellen. Besiegen wir diese, können wir verschiedenste Items, darunter etwa Äpfel und Brot, aber auch Ausrüstung und Materialien, einsammeln und nutzen. So können wir beispielsweise Schuhe, Handschuhe oder Panzer bearbeiten, um auf neue Duelle reagieren zu können. Während der Kampf gegen die Kreaturen eher selten ein Problem darstellt und oft auch übersprungen werden kann, verlangen die Bosse mehr von uns. Hier müssen wir mit der richtigen Ausstattung gezielt vorgehen. Die Gegner bringen jeweils unterschiedliche Eigenschaften mit, die unter anderem mit Schwert, Schild oder sogar Magie bekämpft werden müssen. Gespielt wird über anpassbare virtuelle Touchflächen, Gamepads werden ebenfalls unterstützt. Mortal Crusade ist um 3,89 Euro für Android erhältlich

Unbroken Soul Ein weiterer Vertreter mit Pixeloptik ist der Plattformer Unbroken Soul. In der Rolle des König Tyrion, Herrscher über Alaron, müssen wir unser kleines Reich vor den dunklen Mächten bewahren. Wer auf der Suche nach einer Herausforderung ist, bekommt sie bei Unbroken Soul definitiv. Verteilt über unterschiedlichste Level, in Wäldern, Wüsten und dunklen Dungeons, treffen wir auf gegnerische Kreaturen aller Art. Diese können wir mit einer Auswahl an Waffen bekämpfen, die sich mit der Zeit erweitern lassen. Bekämpfen wir Gegner, erhalten wir deren Seelen, die wir wiederum zur eigenen Verbesserung eintauschen können. Neben ständigen kleineren Kämpfen erwarten uns auch insgesamt 9 Bosse, die uns alles abverlangen. Jeder kommt dabei mit eigenen Skills, aber auch Schwächen, auf die wir reagieren müssen. Was Unbroken Soul zusätzlich besonders macht, sind die Welten, die ganze eigene Herausforderungen mitbringen. So müssen wir uns an Feuersäulen, fliegenden Steinen und schwingenden Äxten vorbeiarbeiten und mit Geschick an den Wänden hochspringen, um weiterzukommen. Unbroken Soul setzt auf wahlweise virtuelle Joysticks oder D-Pad. Externe Controller werden aber ebenso unterstützt. Unbroken Soul ist um 3,99 Euro für iOS und um 4,99 Euro für Android erhältlich.

Pascal‘s Wager Ein starker Reminder an die Anfänge von Dark Souls ist das Game Pascal‘s Wager. Hier bewegen wir uns durch den dunklen Nebel, um die Geschichten gleich mehrere Charaktere aufzulösen. Initial in der Rolle des Terrence, der auf der Suche nach seiner Frau ist, kämpfen wir uns durch die Welten ohne Licht, wo uns immer wieder feindliche, aber auch freundliche Kreaturen begegnen. Regelmäßig werden wir dabei in Kämpfe verwickelt, die wir anfangs „nur“ mit 2 Schwertern ausfechten. Mit der Zeit wächst dann unsere Ausstattung durch Erfolge und Handel. Ebenso wächst unsere Charakter-Auswahl, die sich im Laufe des Spiels auf bis zu 5 Charaktere erhöht und uns gerade im Kampf gegen die verschiedenen Bosse mehr Variabilität bieten. Jeder dieser Charaktere hat seine eigene Geschichte, die erzählt und aufgelöst werden möchte. Entscheidend ist am Ende aber - neben der passenden Ausstattung - das Timing, um gegen die jeweiligen Spezialitäten der Bosse ankommen zu können. Pascal‘s Wager kommt mit all diesen Komponenten ziemlich nahe an sein Souls-Vorbild und auch grafisch kann sich das Game sehen lassen. Während auch hier virtuelle Buttons verfügbar sind, gebietet alleine die Optik einen externen Controller. Pascal‘s Wager ist um 5,99 Euro für iOS und um 4,39 Euro für Android erhältlich.