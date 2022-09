5 Fortnite-Alternativen für iOS und Android

Das wohl momentan beliebteste FPS-Game auf Smartphone und Tablet stammt aus dem Hause Activison. Call of Duty Mobile gehört schon seit einiger Zeit zu den meistgespielten Mobile-Shootern und kann vor allem durch eine ständige Weiterentwicklung kontinuierlich hohe Spielerzahlen anlocken. Gespielt werden kann in 2 Modi.

PUBG: New State

Bei PUBG: New State handelt es sich um den direkten Nachfolger des klassischen PUBG Mobile. Playerunknown’s Battleground sorgte nicht nur auf dem PC für einige Zeit für Furore, auch der damalige Release für Smartphone und Tablet konnte viele Spieler*innen begeistern. New State ist dabei eine hochpolierte Version des Vorgängers, die einige Veränderungen mitbringt, aber gleichzeitig auf Bewährtes setzt.

In Sachen Grafik wurden bei New State zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, die den Charakter von PUBG zwar erhalten, die Darstellung aber deutlich moderner erscheinen lässt. Und auch am Battle Royale wurde geschraubt. Während 100 Spieler*innen in den meisten Games dieser Kategorie Standard sind, finden sich im hier eingeführten Extreme-Modus nur 64 auf einer Map.

Die Reduktion der Spieler*innen-Zahl soll dabei nicht nur die Performance deutlich ankurbeln, sondern vor allem die Spielzeit pro Runde auf ein für ein mobiles Spiel angemesseneres Niveau drücken. Gesteuert wird hauptsächlich über virtuelle Knöpfe, die auch das sogenannte 4-Finger-Claw-Setup unterstützen, mit dem eine Controller-ähnliche Steuerung ermöglicht wird. Wer lieber echte Controller nutzt, kann die Ableger von PlayStation, Xbox und Co. verwenden.

PUBG: New State ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.