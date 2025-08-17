Entspannt durch New York skaten oder als 007 die Welt verbessern, Apple Arcade hat für jeden Geschmack das passende Spiel.

Was bei Google der Play Pass ist, heißt bei Apple einfach nur Arcade. Das Spiele-Abonnement des Apfelkonzerns ist seit Ende 2020 im Angebot und bietet Abonnentinnen und Abonnenten Zugriff auf Games aus einer Vielzahl von Kategorien. Um 6,99 Euro pro Monat erhalten wir Zugang zu mehr als 200 Spielen. Was im Vergleich zu Googles mehr als 1000 Games etwas mager erscheinen mag, hat nichtsdestotrotz einige unterhaltsame und spannende Games. Wir stellen euch diese Apple Arcade Games vor: Balatro+ : iOS

iOS Worms Across Worlds: iOS

iOS Crossy Road Castle: iOS

iOS Cypher 007: iOS

iOS Skate City: New York: iOS

Balatro+ Der neue Star am Himmel der Kartenspiele ist definitiv Balatro. Anfang des vergangenen Jahres erschienen, zog das Game schnell viele Spielerinnen und Spieler an. Ausgestattet mit einem klassischen Deck wird hier mit Poker-Händen um Punkte gespielt. Poker-Wissen ist aber trotzdem keine zwingende Voraussetzung. Denn Balatro bricht regelmäßig mit den Regeln. Ein Umstand, der das Spiel erst unterhaltsam macht. Grundsätzlich gilt es in einzelnen Runden mindestens die Zielpunktezahl zu erreichen. Neben dem Einsatz von klassischen Händen sind es vor allem Kombinationen mit verschiedenen Jokern und anderen Karten sowie Decks mit speziellen Fähigkeiten, die zum Ziel führen. Neben dem schnell süchtig machenden Gameplay hat auch die Musik einen hypnotischen Effekt. Balatro+ ist kostenlos in Apple Arcade enthalten.

Worms Across Worlds In Worms Across Worlds schlüpfen wir in die Rolle der beliebtesten Würmer der Welt. Mit den meist pinken Protagonisten kämpfen wir uns durch unterschiedlichste Welten, die von neuartigen Würmern belagert werden. Gemeinsam mit Professor Worminkle wollen sie das Universum zerstören. Im Team mit insgesamt 4 Würmern wollen wir das verhindern. Gespielt wird auf verschiedenen Maps, die allesamt neue Herausforderungen bieten. Jeder Wurm ist dabei über die Map verteilt platziert, um Angriffe auf die generischen Würmer starten zu können und sich gleichzeitig zu schützen. Verschiedene Waffen können dann unter anderem durch Drops und von der Map aufgesammelt werden, um die Feinde per HP-Damage oder einem Fall von der Map zu besiegen. Gespielt werden können die insgesamt 12 Kapitel solo oder als Coop. Darüber hinaus gibt es einen Schnellspiel-Modus und einen lokalen Multiplayer für bis zu 4 Spielerinnen und Spieler. Worms Across Worlds ist kostenlos in Apple Arcade enthalten.

Crossy Road Castle Als Spinoff der beliebten Frogger-Alternative Crossy Road geht es bei Crossy Road Castle etwas wilder zu. Aufgesetzt als Coop für bis zu 4 Spielerinnen und Spieler kämpfen wir uns nicht über Straßen und Flüsse. Stattdessen geht es verschiedenste Türme hinauf, in denen wir Münzen und andere Objekte einsammeln müssen. Gleichzeitig gibt es jede Menge Hindernisse und Gegner zu überwinden, die sich uns in den Weg stellen. Jedes Level bzw. jeder Turm bietet dabei neue Herausforderungen, die teils verrückte Runs entstehen lassen und kontinuierlich neu generiert werden. Neben den bunten Levels bietet die Castle-Variante auch wieder dutzende Charaktere. Von Klassikern wie dem Huhn oder dem Capybara bis zu Sondercharakteren wie SpongeBob, den wir in einem eigenen Modus zum Quallenfischen begleiten können. Gespielt werden kann auch alleine, der Coop kann sowohl über ein Gerät als auch mehrere gespielt werden. Crossy Road Castle ist kostenlos in Apple Arcade enthalten.

Cypher 007 In Cypher 007 schlüpfen wir in die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt. Als Opfer des Cypher-Projekts von Ernest Blofeld müssen wir James Bond aus dessen Fängen befreien. Aus der Top-Down-Perspektive arbeiten wir uns durch verworrene Gänge, weitläufige Felder und unbekannte Gebäude. Unterwegs begegnen uns immer wieder Feinde, die wir auf verschiedene Arten beseitigen können. Im Optimalfall schleichen wir uns von hinten heran und erledigen sie still. Werden wir doch einmal entdeckt, geht es in den Nahkampf. Auch Waffen kommen teilweise zum Einsatz, wobei Bond hier vor allem auf seine klassische Walther PPK und Gadgets wie seine Stun-Watch setzt. Vehikel zu Luft, zu Wasser und zu Land kommen bei Cypher 007 ebenfalls zum Einsatz. Über verschiedenste Level und Missionen sammeln wir Informationen und kooperieren mit bekannten Charakteren wie Q, Moneypenny und M, um am Ende Blofeld zu besiegen und das Cypher-Projekt zu beenden. Cypher 007 ist kostenlos in Apple Arcade enthalten.