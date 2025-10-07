Längste Minecraft-Wanderung: Nach 14 Jahren am Ende der Welt
Im März 2011 machte sich der Streamer KurtJMac auf dem Weg, um das Ende der Welt in Minecraft zu erkunden. Mehr als 14 Jahre später hat er nun die "Far Lands" erreicht. Das ist jene Landschaft, die in Minecraft den äußersten Rand einer generierbaren Welt darstellt.
Die "Far Lands" sind ein Glitch, der als löchrige Wand erscheint. Das bizarre Gebilde besteht aus Erde und Gestein ragt nahezu senkrecht in den Himmel und ist von kleinen Wasserfällen durchsetzt.
In dem Video, das der Streamer auf YouTube veröffentlich hat, ist zu sehen, wie er auf die "Far Lands" stößt. Als er bei 3 Stunden 43 Minuten und 25 Sekunden über den Ozean schippert, taucht eine Nebelwand auf, die sich schließlich als Ende der Welt herausstellte.
Weltrekord-Wanderung
Die "Far Lands" sind übrigens bei ungefähr 12.550.800 Blöcke vom Zentrum der Minecraft-Welt aufgetaucht. KurtJMac hat seine monströse Wanderung angeblich ohne Cheats und im Survival-Mode absolviert. Seit dem Start seiner 14-jährigen Reise hat der Streamer mehr als 525.000 Dollar an Spenden einsammeln können.
KurtJMac ist auch als FLoB-a-Thon bekannt und nicht der erste Gamer, der die "Far Lands" erreicht hat. Sein Projekt "Far Lands or Bust Marathon Subathon" wurde allerdings vom Guinness Buch der Rekorde bereits 2015 als längste Wanderung in Minecraft ausgezeichnet.
Glitches wurden längst gefixt
"Es gibt noch viele weitere Glitches, eigenartige Landschaften und Kuriositäten in den 'Far Lands' und darüber hinaus zu entdecken", schreibt der Streamer auf seiner Website. Das werde uns noch monatelang, vielleicht sogar jahrelang, beschäftigen.
Wer sich nun auf den Weg machen möchte, die "Far Lands" selber zu entdecken, sollte gewarnt sein. In neueren Minecraft-Versionen wurden die Glitches, die die eigenartigen Landschaften entstehen lassen, bereits gefixt. KurtJMac spielt übrigens in der Minecraft Beta 1.7.3 aus dem Jahr 2011.
