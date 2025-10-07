Längste Minecraft-Wanderung: Nach 14 Jahren am Ende der Welt

Seit 2011 wandert ein Streamer durch die Minecraft-Welt. Nun ist er in den "Far Lands" angekommen.

Im März 2011 machte sich der Streamer KurtJMac auf dem Weg, um das Ende der Welt in Minecraft zu erkunden. Mehr als 14 Jahre später hat er nun die "Far Lands" erreicht. Das ist jene Landschaft, die in Minecraft den äußersten Rand einer generierbaren Welt darstellt.

Die "Far Lands" sind ein Glitch, der als löchrige Wand erscheint. Das bizarre Gebilde besteht aus Erde und Gestein ragt nahezu senkrecht in den Himmel und ist von kleinen Wasserfällen durchsetzt.

In dem Video, das der Streamer auf YouTube veröffentlich hat, ist zu sehen, wie er auf die "Far Lands" stößt. Als er bei 3 Stunden 43 Minuten und 25 Sekunden über den Ozean schippert, taucht eine Nebelwand auf, die sich schließlich als Ende der Welt herausstellte.

